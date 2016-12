Welcome! Log into your account

Jyoti et Kiran Matharoo n’avaient toutefois pas forcément besoin d’images : lancer des rumeurs d’infidélité avec des prostituées, même infondées, suffisait parfois à faire rentrer de l’argent. Les personnalités éclaboussées par le scandale étaient prête à payer pour faire retirer ces « informations » du site. Parmi les victimes supposées des deux soeurs, on trouverait des hommes d’affaires, des patrons de boîtes de nuit et des hommes politiques. Un business qui fonctionnait plutôt bien, à voir les photos de leur incroyable train de vie, entre yachts et litres de champagne, exposé sur Instagram. Mais tout cela (…)

C’est une affaire extrêmement sordide que rapporte cette semaine la presse canadienne : Jyoti et Kiran Matharoo, deux soeurs originaires de Toronto, sont accusées d’avoir harcelé et/ou fait chanter un grand nombre de victimes à l’autre bout du monde. Installées au Nigeria, ces jeunes femmes, qui possèdent des comptes Instagram très populaires remplis de clichés sexy à la Kim Kardashian, sont incarcérées depuis le 23 décembre. Elles auraient « humilié et harcelé en ligne 274 personnes, principalement dans différentes régions africaines , a expliqué Dumebi Ifeanyi, l’éditeur du média local Politics Nigeria , à CityNews . Elles s’en sont pris à des personnes qu’elles savaient riches. »

