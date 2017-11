La chanteuse n’a pu retenir ses larmes après la diffusion d’un message enregistré par son mari dans l’émission “20h30 le dimanche”, sur France 2. Carla Bruni était venue présenter son nouvel album, “French Touch” sur le plateau de l’émission “20h30 le dimanche”. En fin d’émission, elle a eu la surprise de découvrir une vidéo enregistrée par son mari, Nicolas Sarkozy. “Carla, j’ai un message pour toi, j’ai oublié de te le dire tout à l’heure quand tu es partie à la télévision.

Tu n’imagines pas à quel point tu as réalisé une performance avec ton dernier album. Une performance de chanteuse, une performance d’artiste sur scène. Et je veux te dire une chose: tu m’as impressionné. Je suis fier de toi, du travail que tu as fait, et de l’effort que tu fais pour dominer tous tes doutes et offrir au public ce qui est sans doute ton plus bel album de chanteuse”.

Nicolas Sarkozy avoue également avoir “hésité” à enregistrer un tel message: “Ca me gêne un peu de le faire, tu vas me dire que ça t’embarrasse, comme quand tu étais enfant et que ta mère essayais de te mettre en avant. En même temps, ça m’aurait vraiment embêté de ne pas être présent dans l’émission de Monsieur Delahousse pour te dire qu’au fond, c’est formidable ce que tu as fait. Oublie que je suis ton mari, et je suis vraiment fier de toi”. La chanteuse a eu bien du mal à cacher son émotion après la diffusion de ce message. Au bord des larmes, elle a simplement déclaré: “Je ne sais pas comment je vais faire pour chanter après…”

