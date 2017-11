Et de quatre ! Après Cristiano Junior, Eva et Mateo, la star mondiale de football Cristiano Ronaldo vient d’accueillir une petite fille prénommé Alana Martina, son premier enfant avec sa compagne Georgina Rodriguez. “Alana Martina vient de naître! Geo et Alana se portent très bien! Nous sommes tous très heureux!”, a-t-il posté sur Instagram et Twitter dimanche.

Fin octobre, le joueur portugais avait déjà dévoilé le prénom de sa fille, dont la naissance était initialement prévue pour la fin du mois de novembre. Rappelons que les trois premiers enfants de Cristiano Ronaldo avaient tous été conçus en ayant recours à une mère porteuse.

Dispensé des matches amicaux du Real Madrid face à l’Arabie Saoudite et aux Etats-Unis pendant la trêve internationale, Cristiano Ronaldo va pouvoir profiter un peu de sa petite fille, à moins que les accusations d’adultère proférées par la mannequin et star de téléréalité Natacha Rodrigues ne viennent semer la pagaille…

