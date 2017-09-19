RÃ©sultat de la course du jeudi 19 septembre 2017:

Par
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PMU Mali

RÃ©sumÃ© de la course: 19 /09/2017

Statut course : ArrivÃ©e dÃ©finitive

Temps de la course : 1’39″42

NPÂ : 12 PREMIERE GACHETTE

Classement Ã  l’arrivÃ©e
Place Ã  l’arrivÃ©eNÂ°Nom du chevalNationJockeyPoidsCommentaire
012FOLIE DE LOUISET.PICCONE59,5
024ACROBATEGBM.GUYON59,5CTE ENC.
0316LADY SIDNEYG.BENOIST55,51 L 1/4
047AGUA DE VALENCIAT.BACHELOT57,5ENCOLURE
058VOISCREVILLEIREC.DEMURO57,0ENCOLURE
0514IN THE LOPEIREC.STEFAN56,0DEAD-HEAT
079GUANACASTEIREPC.BOUDOT57,0CTE ENC.
0815MYFRIENDRICHGBLP.BEUZELIN56,01/2 L
0913PRIME TIMEM.BARZALONA56,52 L
1010QATAR DIVINEO.PESLIER57,01 L 1/4

 

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