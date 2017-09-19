RÃ©sumÃ© de la course: 19 /09/2017
Statut course : ArrivÃ©e dÃ©finitive
Temps de la course : 1’39″42
NPÂ : 12 PREMIERE GACHETTE
|Classement Ã l’arrivÃ©e
|Place Ã l’arrivÃ©e
|NÂ°
|Nom du cheval
|Nation
|Jockey
|Poids
|Commentaire
|01
|2
|FOLIE DE LOUISE
|T.PICCONE
|59,5
|02
|4
|ACROBATE
|GB
|M.GUYON
|59,5
|CTE ENC.
|03
|16
|LADY SIDNEY
|G.BENOIST
|55,5
|1 L 1/4
|04
|7
|AGUA DE VALENCIA
|T.BACHELOT
|57,5
|ENCOLURE
|05
|8
|VOISCREVILLE
|IRE
|C.DEMURO
|57,0
|ENCOLURE
|05
|14
|IN THE LOPE
|IRE
|C.STEFAN
|56,0
|DEAD-HEAT
|07
|9
|GUANACASTE
|IRE
|PC.BOUDOT
|57,0
|CTE ENC.
|08
|15
|MYFRIENDRICH
|GB
|LP.BEUZELIN
|56,0
|1/2 L
|09
|13
|PRIME TIME
|M.BARZALONA
|56,5
|2 L
|10
|10
|QATAR DIVINE
|O.PESLIER
|57,0
|1 L 1/4