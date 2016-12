Welcome! Log into your account

Sophie Pétronin, selon le ministère français des Affaires étrangères, dirige une organisation non gouvernementale suisse venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition. Surnommée la “miraculée de Gao”, elle avait raconté dans un livre, “Le fil de Lumière”, publié au Mali, avoir échappé à un possible enlèvement lors de l’occupation de Gao en avril 2012 par les islamistes.

You are going to send email to