Pour la première fois, le directeur régional de la Police du district de Bamako, le Commissaire divisionnaire Chaka B. Sidibé, a décidé de tenir sa réunion ordinaire hebdomadaire, dans les locaux du 13ème Arrondissement à Yirimadio. Cette rencontre qui a vu la participation de tous les commissaires de Bamako, s’est déroulée le mardi 3 janvier dernier. L’occasion était bonne pour le directeur régional de Bamako de féliciter le Commissaire Ibrahim Togola et son équipe et les encourager pour tout ce qu’ils font dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et la sécurisation des populations.

Quelques mois seulement après sa prise de fonction à la tête du Commissariat du 13ème Arrondissement, le Commissaire Ibrahim Togola a réalisé des performances saluées aussi bien par les populations que par la hiérarchie. En effet, il se bat jour et nuit pour mettre hors d’état de nuire les bandits de grands chemins. Récemment, il a démantelé un réseau international de trafic de faux or et arrêté des voleurs de bétails. Sans oublier la saisie de munitions qu’un militaire convoyait à destination d’un civil à Nioro.

A.B.H