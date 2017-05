Samedi, 20 mai 2017, à la maison de la presse, le Syndicat Autonome de la Police Nationale a tenu son congrès ordinaire. A l’issue de ces assises, le secrétaire général sortant Boukouna DEMBELE a été recondu pour 3 ans. C’était en présence du représentant du Directeur Général de la Police, Contrôleur Général Sahabane TOURE, du Secrétaire Général du Syndicat Autonome de Magistrature M. KONE, du Secrétaire Général sortant du Syndicat Autonome de la Police Nationale et plusieurs cadres Syndicaux.

Dans son intervention, le représentant du Directeur Général de la Police, le Contrôleur Général Sahabane TOURE, à l’intention des policiers a souligné que : « ce droit, vous serez amenés à l’exercer dans un environnement spécifique (la police dont nul n’ignore les particularismes) et à un moment particulier (la situation politico sécuritaire que traverse notre pays depuis quelques années) ».

Il ajoutera qu’il n’est certainement pas superflu d’espérer que les syndicalistes aient à l’esprit qu’ils sont maliens avant d’être policières et policiers avant d’être syndiqués ou leaders syndicaux. Pour conclure, il a laissé entendre que la DGPN est convaincue que les activités et actions des policiers auront toujours pour ligne directrice, la sécurité du Malien, l’intérêt de la police nationale et du policier.

Pour lui, désormais la DGPN compte sur les dirigeants et militants du SAP pour conduire toutes leurs activités et actions dans le strict respect des lois et règlements et de l’éthique. C’est le moins auquel on peut s’attendre de la part des policiers.

Quant au Secrétaire Général sortant du Syndicat Autonome de la Police Nationale, Sergent Chef Boukouna DEMBELE, il soulignera que tout travailleur souhaite un emploi régulier et un salaire lui permettant de vivre convenablement. Pour avoir plus de force, le syndicaliste doit mener la lutte avec l’ensemble des travailleurs et c’est ainsi qu’il y a eu avant la Révolution Industrielle la création des associations d’entraide (confréries, caisses d’assistance mutuelle etc.) Explique-t-il.

En effet, le Syndicat Autonome de la Police Nationale (SAP) a été créé avec comme objectifs de : former et d’informer les fonctionnaires de la Police Nationale, d’éveiller la conscience, de veiller à l’application directe des textes et règlements et à leur amélioration constante, s’impliquer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets et programmes de développement.

SANGARE

Source : L’ESPION