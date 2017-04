Renforcer la sécurité à Dioïla et ses environs était au cœur d’un échange entre le directeur régional de la police de Koulikoro et la population du Banico le mardi 25 avril à Dioïla.

L’objectif de cette visite était, selon le DR de la police de Koulikoro, Issa Konaté, de rassurer la population du Banico sur la présence de la police nationale à ses côtés. Il a souligné la nécessité de renforcer la sécurité dans la zone.

Issa Koné a invité la population à la vigilance et au respect des forces de l’ordre et de sécurité. Il a insisté sur la sensibilisation et la collaboration entre agents de police et population pour anticiper sur les actes de banditisme et pour bouter l’insécurité hors de la région de Koulikoro.

Adama Diabaté

Stagiaire

Â