Conformément à leurs missions de protection, les unités de protection civile ont effectué plusieurs interventions de 2015 au 1er  trimestre 2017. En 2015, les sapeurs-pompiers ont fait 13.771 interventions pour secourir et assister 20.304 personnes. En  2016 elles ont effectué  14.972  interventions et au 1er  trimestre 2017 les mêmes unités ont réalisé  4.085 interventions pour assister et secourir 5.427 personnes.

Ces chiffres ont été communiqués par le directeur général de protection civile Colonel Seydou Doumbia lors  d’une conférence de presse  tenue le mercredi 17 mai dans les locaux  de la direction de la protection civile.

Selon le conférencier, ces  performances illustrent à suffisance la montée en puissance de la Protection civile de notre pays.

S’agissant des reformes importantes intervenues à la Protection civile de 2015 à nos jours, le colonel Seydou Doumbia a noté qu’il est  difficile d’apprécier à leur juste valeur, les changements intervenus à la Protection civile de 2015 à nos jours : « Car si l’on peut quantifier le nombre de véhicules et autres engins réalisés, les unités construites ou réhabilitées, il est impossible de mesurer l’impact combien positif de ces changements sur le moral de la troupe, toute chose qui se reflète à travers la présentation physique, l’allure, et le rendement du service du sapeur-pompier malien d’aujourd’hui. Ces changements sont perceptibles dans tous les domaines de la vie du sapeur-pompier, au point que certains les qualifient comme une véritable « révolution à la Protection civile ».

L’occasion était aussi bonne pour le DG de parler des perspectives de sa direction notamment l’encadrement institutionnel, la restructuration du service, le renforcement des capacités opérationnelles, la formation, les infrastructures.

Mariatou Coulibaly, stagiaire