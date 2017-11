C’est sans appel : plusieurs chefs d’unités de police et de gendarmerie seront relevés de leurs fonctions et traduits devant un conseil de discipline. Il est reproché à ces chefs d’unités d’avoir dilapidé plus de 80 millions de FCFA. Des fonds destinés aux opérations de renforcement des capacités opérationnelles et d’intervention des unités de sécurité exercice 2017.

C’est une mission de contrôle dépêchée dans ces différentes unités qui a permis de découvrir le pot aux roses. Selon le rapport de cette commission, certains chefs d’unités ont produit de fausses factures pour justifier l’utilisation des fonds. D’autres ont placé ces ressources dans leurs comptes personnels. Il y en a encore qui ont payé indûment des primes à leurs collaborateurs, détournant ainsi les fonds de leur objectif initial. Et la plupart de ces chefs d’unité n’ont pas cru devoir remplir les registres mis à leur disposition pour l’enregistrement des opérations d’achat et de consommation du carburant. L’attitude de certains chefs d’unités vis-à-vis des biens publics n’inspire pas confiance. Or, ils sont tenus de donner le bon exemple. Il faut saluer la méthode du gouvernement qui consiste à doter les structures de moyens et surtout à veiller au bon usage aux fins indiquées. Ces sanctions à l’encontre de ces Chefs d’unité ne doivent en aucun cas remonter les forces de sécurité contre le pouvoir qui lutte pour que les efforts du gouvernement puissent les impacter positivement. Le gouvernement promet continuer les vérifications dans d’autres unités pour vérifier la gestion de ces fonds. D’autres têtes pourraient donc tomber dans les jours à venir.

En attendant, la mauvaise gouvernance est à tous les niveaux de la Police et de la Gendarmerie.

A. Diallo

Commentaires via Facebook :