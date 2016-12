Welcome! Log into your account

Les allégations ne reflètent donc pas la réalité et portent un préjudice moral incommensurable à la Police, d’autant qu’elles confortent ceux-là qui n’ont jamais porté la Police dans leur cœur et cherchent à la discréditer.

Il profite de cette occasion pour informer l’opinion nationale et internationale qu’à ce jour aucun fonctionnaire de Police ne se trouve en formation de spécialisation dans la lutte contre le terrorisme au Canada. Mais la Police dispose de deux (02) Commissaires, notamment le Commissaire de Police Moussa Dionké SISSOKO et le Commissaire Principal Issa COULIBALY, pour d’autres spécialités.

Tout d’abord, le Syndicat tient à rappeler que les fonctionnaires de la Police Malienne sont et resteront attachés à leur très noble mission de protection des personnes et de leurs biens, dans le strict respect de la Constitution et des lois en République du Mali.

