L’Arrêté ministériel N° 0032 MSPC du 23 janvier 2017 portant nomination à la Direction Générale de la Police n’a pas fait que des heureux. Loin s’en faut ! De l’avis des Commissaires frustrés à juste raison, il s’est agi d’une farce de plus. Et pour cause.

C’est en effet par arrêté ministériel N° 0032 MSPC du 23 janvier 2017 signé du Ministre Salif Keïta que la Direction de la Police a procédé à des nominations. Les postes ont ainsi été pourvus, mais c’est le contour des nominations qui pose véritalement problème. Il faut dire que tous les heureux élus ne sont pas irréprochables. Loin de là. Certains n’ont nullement le profil à l’image de ces Généralistes nommés à des postes dévolus aux spécialistes.

Pour sa défense, la Direction a mis en avant l’expérience des promus. Ce qui ne convainc nullement les «très fâchés». Du point de vue de ces derniers, l’expérience s’acquiert dans le domaine de prédilection d’un sujet pas celui d’un autre. Comme pour dire que les élus en question n’ont d’expérice que dans leurs propres domaines, pas dans celui des spécialistes lesquels ont eux aussi leurs expériences.

Figurent en outre parmi les très fraichement nommées des personnes ne disposant pas du parchemin nécessaire.

Aux dires des jeunes Commissaires très frustrés et rongés par la colère, la nomination très contestée de ces personnes impactera indubtablement sur l’éfficacité de l’administration policière. Il ne s’agit, ni plus ni moins que d’un cas de clanisme, de népotisme et de favoritisme.

Le phénomène qui affecte d’ores et déjà le moral de nombreux commissaires, risque bien de démobiliser la troupe.

B.S. Diarra

La liste des nominations qui fâchent

Arrêté N*0032 MSPC du 23 janvier 2017

Article 1er : Les fonctionnaires de corps de commissaires de police dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après :

Inspection de la police nationale :

Inspecteur en chef : Contrôleur général Bakary Traoré

Inspection de la sécurité publique :

Directeur adjoint : Contrôleur général Samba Kéita

Inspection de la police judiciaire :

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire Assetou Coulibaly

Direction du personnel des finances et du matériel

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire Amadou Traoré

Direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire

Directeur adjoint : Commissaire principal Jaouder Touré

Direction de la formation

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire Alassane Traoré

Direction régionale de la police nationale du district de Bamako

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire Boubacar Sidibé

Direction régionale de la police nationale de Kayes

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire Modibo Diarra

Direction régionale de la police nationale de Sikasso

Directeur : Commissaire divisionnaire Arouna Samaké

Directeur adjoint : Commissaire principal Sékou Traoré

Direction régionale de la police nationale de Koulikoro

Directeur adjoint : Commissaire divisionnaire Mahamadou Guindo

Direction régionale de la police nationale de Ségou

Directeur : Commissaire divisionnaire Hamadassalia Younoussa

Directeur adjoint : Commissaire principal Bakary Koné

Direction régionale de la police nationale de Mopti

Directeur : Commissaire divisionnaire Jean Pierre Coulibaly