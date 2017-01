Welcome! Log into your account

Les commissaires divisionnaires Alassane Sidibé et Amadou Traoré ont été nommés respectivement adjoints de la Direction de la formation et de la Direction du Personnel des finances et du matériel. Tandis que le contrôleur général Samba Kéïta est nommé directeur adjoint de la Sécurité publique. A la Direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire, le commissaire divisionnaire Jaouder Touré a été nommé directeur adjoint. C’est finalement le commissaire divisionnaire Assétou Coulibaly qui a été confirmé au poste de directeur adjoint au niveau de la Police judiciaire.

