Le Col. Seydou Doumbia, directeur général de la protection civile a animé mercredi dernier une conférence de presse au siège de son département. C’était pour informer l’opinion nationale du bilan des activités de la protection civile de 2015 au 1er trimestre 2017  dans un contexte de reforme du secteur de la sécurité.

Selon le Col. Seydou Doumbia, DG de la protection civile, au titre de l’année 2015, ses unités ont effectué 13.771 interventions pour secourir  et assister 20.304 personnes, contre 14.972 comptabilisées en 2016, dont 22.325 victimes encourues. A cela s’ajoutent, dit-il, 4.085 interventions pour assister et secourir 5.427 personnes pour le 1er trimestre de 2017.

Pour lui, ces performances accrues, d’année en année, non seulement illustrent à suffisance la montée en puissance de la Protection civile de notre pays, mais aussi constituent une partie des résultats tangibles des réformes du secteur de la sécurité, plus précisément son volet consacré aux services de sécurité et de protection civile. « Des changements sont perceptibles dans tous les domaines de la vie du sapeur pompier, au point que certains les qualifient comme une véritable ‘’révolution à la Protection civile’’ », commente-t-il.

Selon lui, de 2015 à nos jours, (grâce à la reforme de la sécurité enclenchée en 2015) la Protection civile a bénéficié d’un meilleur encadrement institutionnel à travers l’adoption de certains textes majeurs, dont 1 Loi, 12 Décrets, 15 Arrêtés et autant de Décisions ministériels. « L’adoption de ces textes majeurs a créé la confiance auprès des partenaires, et suscité leurs engagements de plus en plus accrus aux côtés de la Protection civile », explique le Col. Seydou Doumbia.

Le DG de la protection civile dira ensuite que sa direction a également connu d’importantes réformes structurelles, qui ont porté sur la création de 7 nouvelles Sous-directions ou Services et de 3 nouvelles Directions Régionales, notamment à Kidal, Ménaka et Taoudéni.

La création de ces 3 nouvelles directions  Régionales, indique-t-il, consacre la présence de la Protection civile dans toutes les Régions Administratives de notre pays.

Une nette amélioration depuis l’enclenchement de la Réforme de la Sécurité

Parlant du Renforcement des capacités opérationnelles, le conférencier a expliqué que les améliorations ont porté sur le personnel, les équipements et les infrastructures.

S’agissant du Personnel, selon lui, les effectifs de la Protection civile comprennent aujourd’hui quatre corps, notamment le Corps des Administrateurs, le Corps des Techniciens, le Corps des Agents Techniques et le Corps des Sapeurs-pompiers. « Le dernier Corps, celui des Sapeurs-pompiers a été créé par la Loi N°2015-002 du 30 Janvier 2015, portant Statut des fonctionnaires de la Protection civile », a-t-il signalé.

Aussi, selon le Col Seydou Doumbia, l’effectif global de la protection civile est  d’environ 1700 éléments dont 12% de personnels féminins. A l’en croire, ces effectifs devront évoluer, pour atteindre à l’horizon 2021, un total de 4000, grâce à  la mise en œuvre de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure (L.P.S.I.). « Pour cela, en plus de 500 élèves sapeurs-pompiers recrutés en 2015-2016, 350 autres fonctionnaires de la protection civile sont en cours de recrutement », a signalé le Col Seydou Doumbia.

Mieux encore, explique-t-il, de 2015 à nos jours, 710 personnels de la Protection civile de tous corps confondus, ont bénéficié des formations dans tous les domaines de leurs activités, tant au Mali qu’à l’étranger.  A cela s’ajoutent, dit-il, l’amélioration des conditions de vie du personnel en dotation individuelle conséquente en effets d’habillement et l’adoption du décret octroyant des primes et indemnités aux fonctionnaires de la protection civile.

« La direction a aussi bénéficié de 24 véhicules dont des ambulances, des engins incendie, des camions de transports pour le personnel et le matériel, 13 motos, 2 zodiacs, 2 pirogues à moteur, 7groupes électrogènes, et des matériels divers », renchérira le DG de la DGPC.

Par rapport aux infrastructures, (selon le conférencier), il est également à noter l’ouverture de 4 nouveaux centres de Secours, nomment aux 1008 logements, Kati, Kabala et Kita et celui de San devra suivre dans les prochains jours. « Il y a aussi grâce à l’appui de la MINUSMA, la construction en cours d’une infirmerie à la Direction Régionale de Gao, la rénovation des Centres de Secours de Dravéla, de Sogoniko, des Directions Régionales de Ségou, de Mopti et de Tombouctou », informe-t-il.

Par ailleurs, le conférencier explique que, malgré le tableau reluisant, sa direction connait quelques insuffisances qu’il mérite de prendre en compte, afin de rendre le Service encore plus performant. Il s’agit notamment de l’insuffisance des effectifs, des formations, des infrastructures et des équipements individuels et collectifs. « Il est aussi nécessaire de réhabiliter les unités en état de dégradation, poursuivre le maillage du territoire par la création de plus d’unités d’intervention pour des secours de proximité à nos populations et continuer à entretenir et à développer davantage nos rapports de partenariat et de coopération », suggère-t-il en guise de conclusion.

Rappelons que la direction générale de la protection civile est un service central du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile créée par l’ordonnance N° 098. Sa mission consiste à élaborer la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à sa mise en œuvre.

Elle est aussi chargée d’organiser, de coordonner et d’évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe.

La DGPC participe par ailleurs aux actions en faveur de la paix, de l’assistance humanitaire et à la défense des personnes, des biens et de l’environnement en cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe.

Djibril Kayentao