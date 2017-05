Au cours de sa visite dans les différentes unités de gendarmerie de la région de Sikasso, le directeur général de la gendarmerie a recensé plusieurs problèmes, notamment  la vétusté des locaux, le manque de personnel et de moyen roulant. L’occasion était aussi bonne pour la hiérarchie de rassurer les éléments sur le terrain que des actions sont en cours pour améliorer considérablement les conditions de travail des agents à travers les différents projets soutenus par le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile,  celui de la Défense et des Anciens Combattants et les partenaires techniques et financiers.

La série de visite du directeur général dans les différentes unités de gendarmerie se poursuit. Après la région de Kayes la semaine dernière, le colonel-major, Satigui dit Moro Sidibé était en tournée dans la 3erégion. Entamée le mercredi dernier, le directeur général et sa délégation se sont rendus successivement à Bougouni, Koumantou, Nièna, Koutiala, Yorosso, Koury à la frontière du Burkina Faso, Kadiolo, Zégoua à la frontière ivoirienne et enfin dans la ville de Sikasso.

De Sélingué à Yorosso en passant par la ville de Sikasso, le directeur général a visité les différents locaux des unités avant de donner la parole aux hommes pour connaitre leurs préoccupations. Au titre des besoins, les gendarmes ont exprimé le souhait de renforcement du personnel, de matériel roulant, des moyens logistiques, des équipements informatiques et bureautiques. Ils ont également plaidé pour la rénovation de certains locaux et la construction d’autres. Le renforcement des capacités des hommes a été aussi sollicité.

Le colonel-major Satigui dit Moro Sidibé, en chef, a laissé entendre que les doléances seront acheminées à qui de droit pour chercher une solution rapide à certains problèmes. Pour le DG de la gendarmerie, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Défense et des Anciens combattants ont beaucoup fait durant ces dernières années dans le cadre du renforcement du personnel et des capacités. Mais, il a rassuré ses hommes que leurs doléances seront défendues auprès de ces deux ministres et des partenaires.

Durant la visite, le colonel-major a tenu à ce que les anciens gendarmes soient présents lors des rencontres. Ces anciens ont aimé cette invitation et donné des conseils pour la bonne marche du corps. Le directeur général a aussi tenu à rendre une visite de courtoise aux autres forces de sécurités notamment la police, la protection civile etc…

L’occasion était aussi bonne pour la hiérarchie d’expliquer les tenants et aboutissants des nouvelles stratégies sécuritaires pour faire la gendarmerie, une force digne de son rang.

Concernant l’état des locaux, il a annoncé que des projets sont en cours avec des partenaires comme la MINUSMA et la mission européenne au Mali pour rénover et construire de nouveaux locaux.

Quant au manque d’agents d’OPJI, le colonel-major a demandé aux unités d’exprimer les besoins dans ce sens à travers la voie hiérarchique. Mais néanmoins, il a rassuré les unités que ce problème sera résolu dans un bref délai.

Le directeur général a invité ses agents à la vigilance et au dévouement pour faire face au banditisme dans les sites d’orpaillage. C’est pourquoi, il a souhaité une collaboration entre ses agents et les populations dans le cadre de la police de proximité pour avoir plus de renseignement sur les ennemis.

 Wassolo