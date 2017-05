Après avoir sillonné les régions de Gao, Tombouctou et Mopti et celle de Ségou, le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le Colonel-major Satigui dit Moro Sidibé a visité les différentes unités de gendarmerie de la région de Kayes. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la prise de contact avec les hommes sur le terrain, a permis au Directeur général de recenser les différentes préoccupations de ses agents et d’expliquer les nouvelles directives de la direction concernant le dispositif sécuritaire pour faire face à l’insécurité grandissante et au terrorisme. L’occasion était aussi bonne pour le DG de revigorer le moral des hommes et de les inviter à l’engagement opérationnel afin de répondre efficacement aux attentes des populations.

Cette mission de la Direction générale, qui s’est tenue du 11 au 17 mai, a permis à la délégation composée du Directeur général, le Colonel-major Satigui dit Moro Sidibé, et le commandant de la légion de Kayes, lieutenant-colonel, Najim Ag Hattaye, de sillonner toutes les unités de gendarmerie de Kayes. La première phase de la visite a concerné les unités de Diéma, Nioro du Sahel, Sandaré et la ville de Kayes.

Dans ces localités, les problèmes évoqués par les hommes sur le terrain sont d’ordre personnel et matériel, notamment les moyens de transport. Partout où la délégation est passée, des échanges fructueux se sont déroulés entre la hiérarchie et les hommes de terrain. Concernant le problème d’effectif et de moyens de transport, le Directeur général a rassuré ses hommes que les plus hautes autorités travaillent à renforcer les effectifs et les moyens à travers des projets en cours. D’autant que, selon lui, l’une des missions principales de la direction générale est de renforcer les capacités des hommes et de mettre à leur disposition des moyens nécessaires leur permettant de faire face à leurs missions.

Conscient de l’importance des chefs coutumiers et leaders religieux, le Directeur général a jugé nécessaire de les visiter dans les différentes localités concernées. Dans la ville de Nioro du Sahel, la délégation s’est rendue dans les familles Haïdara, Tall et Diakité. Lesquelles ont relevé la bonne cohabitation entre les gendarmes et les populations locales. Devant le Colonel-major, ces chefs coutumiers et leaders religieux ont reconnu l’importance des forces de l’ordre et de sécurité dans la sécurisation des personnes et leurs biens, avant de réaffirmer leur soutien sans faille aux agents. Ils ont aussi fait des bénédictions pour le pays. Dans la même localité, la Direction générale de la gendarmerie a remis un véhicule et des équipements bureautiques à la brigade et l’escadron de cette ville pour renforcer leur mobilité.

Au-delà d’une prise de contact avec les hommes sur le terrain, le DG a laissé entendre que la visite vise également à faire l’état des lieux du processus de renforcement des capacités enclenché et de recenser les autres difficultés liées à ce processus. «Cette visite est la suite d’une série que la direction de la gendarmerie a entamée depuis plusieurs mois. Après les trois régions du nord, Gao, Tombouctou, Mopti et une partie de la région de Ségou, nous sommes venus dans la région de Kayes pour prendre contact sur le terrain avec les unités pour s’enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Nous sommes venus également pour faire l’état des lieux du processus de renforcement des capacités enclenché et voir encore les autres goulots d’étranglements par rapport à ce processus. Nous avons constaté sur le terrain que les hommes sont très motivés et engagés malgré l’insuffisance et parfois le manque de moyen. Pour pallier cette insuffisance, j’ai profité de ma visite pour remettre un véhicule à la brigade et à l’escadron du Nioro du Sahel pour leur permettre de travailler correctement avec les corps d’armes sur place. En dépit des manques de moyens ou simplement de l’insuffisance, je suis content de voir que les hommes sont vraiment déterminés à réussir la mission qui nous engage tous. Ce tour de terrain nous permettra de mieux revoir nos projections en termes d’opération, de préparation opérationnelle et surtout de demande de soutien aux activités des hommes et des unités sur le terrain», a-t-il déclaré.

Concernant le rapport entre forces de l’ordre et les populations, le Directeur général s’est dit honoré par les différents témoignages des personnalités des localités visitées : «Je pense que la cohabitation entre nos agents et les populations est salutaire. C’est vraiment l’un des constats les plus heureux en plus du moral et de l’engagement des hommes que nous avons pu tester à cette occasion. Nous avons noté également qu’il y a de plus en plus une grande complicité entre les populations, toutes couches sociales, mais également entre les autres forces sur le terrain et les unités de gendarmerie. Nous les avons exhortés à maintenir ce cap et à faire en sorte que de plus en plus, ce soit l’ensemble qui soit gagnant de tout ce qui est en cours d’exécution et de prévision par rapport au dispositif sécuritaire. Nous avons pu recenser les témoignages de satisfaction dans plusieurs endroits des populations à travers les voix les plus autorisées, notamment la société civile, les chefferies traditionnelles, les leaders religieux et les représentants des autres services publics», a affirmé le DG de la Gendarmerie nationale du Mali.

Dans la ville de Kayes, en plus des unités de la gendarmerie, le Directeur général, Satigui dit Moro Sidibé, s’est rendu successivement au Gouvernorat, à la police, au camp Soudiata Kéita de Kayes et à la Direction régionale de la protection civile. Partout où il est passé, le Directeur général a remobilisé les troupes dans leur mission régalienne. À Nioro du Sahel, le Colonel-major Sidibé a rendu visite aux militaires dans le camp El Hadj Oumar Amadou Tall.

Fombus