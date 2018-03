La salle de conférence de Nioro du Sahel a refusé du monde, le samedi 10 mars 2018, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère conférence nationale de l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba). Placée sous le thème : « En marche pour le changement en 2018 », cette conférence avait pour objectif d’investir le candidat du parti pour la prochaine présidentielle.

Les travaux de ladite conférence étaient présidés par le président d’honneur du parti, Aliou Boubacar Diallo en présence de son président, l’honorable Amadou Thiam, des élus (conseillers communaux et députés), du maire de la commune urbaine de Nioro, Mohamed Sidi Haidara, représentant de la famille BouyéHaidara et plusieurs autres invités de marque.

C’est dans une ambiance grandiose que le maire de la commune urbaine de Nioro, Moctar Dicko a pris la parole pour remercier le parti ADP-Mali pour avoir choisi sa commune pour abriter cette 1ère conférence nationale. Il a, au nom de toute la ville de la lumière, souhaité la bienvenue aux membres et sympathisants de l’ADP-Maliba avant de formuler ses vœux pour la bonne tenue de la conférence pour le bonheur de tous les Maliens.

Avec un sourire d’espoir et de fierté, le président de la coordination régionale de l’ADP-Maliba de Kayes, SinalySoumaré a évoqué les qualités du président d’honneur du parti. Pour lui, la course pour Koulouba sera ouverte très bientôt. A ce titre, il dira que l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo est celui qui peut répondre aux aspirations réelles du peuple malien. A ses dires, le PDG de Wassoul Or a donné la parole aux sans voix. « Membres de l’ADP-Maliba, donnons-nous la main pour la conquête de Koulouba en 2018 », s’est-il adressé aux membres de son parti.

Quant à Mme Touré KadiatouMaiga, présidente des femmes de l’ADP-Maliba, elle a affirmé le soutien des femmes au président d’honneur du parti, Aliou Boubacar Diallo. Selon elle, la candidature de celui-ci à la course pour Koulouba est plus que nécessaire. De passage, Mme Touré KadiatouMaiga a taclé le président IBK. « L’actuel locataire de Koulouba a échoué. Sa gouvernance a déçu tout le monde», a-t-elle renchéri. Elle estime que l’élection de Aliou Boubacar Diallo pourra sans doute restaurer l’espoir.

Pour sa part, le président de l’Alliance Démocratique pour la Paix, l’honorable Amadou Thiam a, dans son intervention, félicité la section de Nioro du Sahel pour la qualité de la mobilisation avant de remercier la famille du Cherif Bouyé pour son soutien et sa contribution à la réussite de l’évènement. Il a précisé que la tenue de cette 1ère conférence nationale du parti à Nioro du Sahel est la volonté du président d’honneur Aliou Boubacar Diallo. Le député élu en commune V du district de Bamako a profité de l’occasion pour exprimer les qualités de son parti. A l’en croire, les textes de l’ADP-Mali sont respectés par pour tous les membres. Aux dires de l’honorable Amadou Thiam, c’est par ce respect de principe que le parti a retiré son soutien au président IBK et a rejoint les rangs de l’opposition. « En 2013, ADP-Maliba a soutenu le président IBK pensant qu’il pouvait résoudre les problèmes réels du Mali, mais quand il a su que ces problèmes n’ont pas été résolus, le parti a pris la décision de quitter la majorité», a-t-il rappelé.

Aussi, l’honorable Amadou Thiam a invité ses militants à l’union sacrée pour faire élire Aliou Boubacar Diallo à la magistrature suprême de notre pays lors de l’élection présidentielle de cette année.

Soutien indéfectible du chérif Bouyé à Aliou Boubacar Diallo

En présence de plusieurs enfants du chérif,BouyéHaidara, le représentant de sa famille, Mohamed Sidi Haidara a tenu un discours rassurant en faveur du futur candidat de l’ADP-Mali. Il a rappelé que la relation entre le chérif et l’homme d’affaires, Aliou Boubacar Diallo ne date pas d’aujourd’hui. A ses dires, la ville de Nioro est faiseuse de présidents malgré la taille de la population. « Nioro est une petite ville mais elle fait des présidents », a-t-il martelé. L’émissaire de la famille Haidara va plus loin, car il affirme que c’est Nioro qui a fait élire l’actuel président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.

A son tour, le président d’honneur de l’ADP-Maliba, Aliou Boubacar Diallo a salué l’accompagnement de la population de la ville sainte de Nioro du Sahel en général et celle de la famille BouyéHaidara en particulier. Avant de procéder à l’ouverture de la conférence, Aliou Boubacar Diallo a précisé que son parti participera à la prochaine élection présidentielle afin de résoudre les problèmes réels du Mali et non pour s’enrichir sur le dos des pauvres Maliens.

Il faut noter que le parti ADP-Maliba compte actuellement 424 conseillers communaux et 9 députés.

BoureimaGuindo

Envoyé spécial à Nioro du Sahel

Commentaires via Facebook :