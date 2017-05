Les sections de la jeunesse ADEMA-PASJ du District de Bamako ont tenu hier jeudi 25 mai, leur 1ère conférence régionale. C’était sous la direction du président du Bureau National des jeunes du parti, Lazare Tembely, en présence du Maire du District de Bamako, Adama Sangaré, de la présidente du Bureau National des Femmes, Mme Konté Fatoumata Doumbia, du président de la coordination des sections Adéma-PASJ de Bamako, Waly Diawara et du coordinateur des sections des jeunes de Bamako, Mamadou Fodé Konaté.

Coïncidant avec le 26ème anniversaire de la création du parti, cette conférence est un cadre de coordination, de concertation, de rencontre et de mobilisation des militants jeunes du parti ADEMA-PASJ autour des mots d’ordre du parti. C’est un espace de promotion des jeunes à travers la formation, la recherche d’emploi et l’appui aux opérateurs économiques jeunes. C’est également un cadre de dialogue, de défense, d’expression, d’intervention et de réflexion propre aux jeunes et de promotion du parti.

Dans son intervention, le président du Bureau National des jeunes Lazare Tembely s’est réjoui de la grande mobilisation des jeunes abeilles pour cette 1ère conférence régionale. Il a rappelé que le 25 mai 1991, après le renversement du régime dictatorial de Moussa Traoré, l’ADEMA association s’est transformée en parti politique pour prendre le nom ADEMA-PASJ.

« Notre parti est une organisation politique regroupant des citoyens ayant une idéologie commune et cherchant à obtenir le pouvoir dans le but de gouverner selon nos principes. Nous avons pour projet de construire au Mali un Etat républicain et démocratique fondé sur l’économie de marché, respectueux des droits et libertés tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Constitution de la République du Mali et les valeurs de la social-démocratie. Nous devons aller à l’école du parti où il ya un océan intarissable de connaissances et de savoirs légués par nos pères fondateurs », a-t-il souligné. Avant d’ajouter que face aux défis de l’heure dans le pays et face à leur propre destin, leurs militants doivent se réveiller pour constituer des remparts et des gardiens du temple ADEMA. Car selon lui, leur parti est devenu le feu rouge au lieu d’être le phare qui doit guider le peuple vers la terre promise. Il a invité la jeunesse à relever les défis de cette heure décisive et de rappeler à la direction du parti, les exigences urgentes de l’heure. Pour lui, le moment est venu de réaliser les promesses de la démocratie. Et il serait fatal pour le parti d’ignorer qu’il y’a péril en la demeure.

C’est pourquoi, il a demandé aux jeunes de rester unis, solidaires et attachés aux valeurs du parti. Toutes choses qui constituent le gage de toute réussite pour le parti.

Pour sa part, le coordinateur des sections des jeunes de Bamako, Mamadou Fodé Konaté, a fait savoir que la coordination du District de Bamako compte aujourd’hui 6 sections, 45 élus communaux, le Maire du District de Bamako, le président de l’Association des Municipalités du Mali, mais sans député. D’après lui, le parti ADEMA-PASJ se construira par le comportement exemplaire de ses responsables et non par l’inventaire de leurs malheurs supposés.

Quant au Maire du District de Bamako Adama Sangaré, il a remercié la jeunesse du parti pour cette initiative. Avant d’inviter les jeunes à la cohésion et à la responsabilité. Il les a invités à ne pas être à la solde de quelqu’un et surtout à rester eux-mêmes. Aussi, il leur a demandé d’être conciliants et tolérants entre eux. Selon lui, l’adversaire du parti ADEMA n’est autre que le parti ADEMA lui-même. Enfin, il a dénoncé l’hypocrisie qui règne au sein du parti entre les uns et les autres.

A noter que l’évènement a été marqué par une conférence-débats sur la révision constitutionnelle, animée par Pr Makan Moussa Sissoko.

Fily Sissoko