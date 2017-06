Comme à l’accoutumée, le parti CNID Faso yiriwa Ton célèbre le 25 mai date de la création de CNID parti. Cette année le 26ème anniversaire a été célébré au siège du parti sous la présidence de Mountaga Tall président du parti.

La célébration de l’anniversaire du parti est l’occasion pour la structure dirigeante de bien réfléchir sur les acquis, les perspectives, les difficultés brèves de faire le bilan du parti. Selon le président Mountaga Tall le CNID parti a fait 26 de combat pour l’avènement et la consolidation de la démocratie au Mali. Il a affirmé que le parti est passé de la 4ème place à la 5ème sur l’échiquier politique après les élections communales passées. Il a invité les militants à tirer les leçons de cette chute pour la bonne marche du Parti. L’occasion était propice pour le président Tall de présenter son parcours au gouvernement. « J’ai publié le bilan de mon passage au ministère de l’enseignement supérieur et celui de l’économie numérique. Ces écrits sont publiés sur les sites desdits ministères. » Cet acte montre à quel point la transparence et la clarté sont les crédos des membres de CNID faso yiriwa ton.

Le conflit électoral à Kalaban Koro entre le parti CNID et son allié RPM n’a pas été épargné du débat. En effet après le contentieux électoral et l’invalidation des voix de CNID le comptage du reste des voix ne sont pas effectué. « Tout sauf CNID sur le siège de la Mairie de Kalaban Koro. Cela n’est pas acceptable. Je veux tout pour moi, mes compagnons ne pas obtenir quelque chose, tel est le comportement et la réflexion du parti RPM sur ce sujet» affirme Mountaga Tall.

Par ailleurs La formation des jeunes et des femmes du parti, l’implantation du parti, faire la politique autrement sont entre autre des sujets discutés lors de la célébration de ce 26ème anniversaire. Les membres du parti ont fait un don de sang à l’endroit des militaires et celui des accidentés. Une des particularités de cette célébration est qu’une sous-section du parti PS yelen koura a rejoigne le CNID faso yiriwa ton. Le président Tall affirme qu’au sein de CNID il n’y a pas de nouveau militant mais de bon militants. Il a invité les nouveaux adhérant à bien travailler pour la marche du parti. Le rendez-vous est donné pour l’année prochaine.

Bissidi Simpara