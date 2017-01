Démarrés le dimanche 22 janvier, les travaux du 2ème Congrès ordinaire de l’Um-Rda ont pris fin le lundi dernier au Stade du 26 Mars de Yirimadio, en présence des délégués et militants du parti, venus de tous les coins du Mali. Ce congrès a été marqué par la mise en place d’un nouveau bureau composé de 64 membres dont 24 femmes. C’est Ibrahim Bocar Ba qui aura la lourde tâche de diriger ce parti pendant les 5 prochaines années. Il a été élu à l’issue d’un vote entre deux autres candidats, à savoir El Baba Haïdara dit Sandy et Bassirou Diarra. Au finish, Ibrahim Bocar Ba a obtenu 29 voix contre 15 voix pour Sandy et 5 voix pour Bassirou Diarra. Du coup, il succède à l’ancien ministre Bocar Moussa Diarra, qui devient désormais le président d’honneur.

El Hadj Baba Haïdara, Bassirou Diarra et honorable Haïdara Aïchata Cissé dite Chato et Belco Bah sont respectivement 1er, 2è, 3è et 4ème vice-présidents. Tandis que Mme Diarra Racky Talla occupe le poste de 5ème vice-présidente.

Le nouveau président de l’Um-Rda place son mandat sous le signe de la consolidation des acquis et de la revalorisation des valeurs du parti. Il était visiblement très heureux de prendre les destinées de l’Um-Rda considéré comme la 6ème force politique au Mali, après les Communales du 20 novembre 2016. “C’est avec une certaine émotion que je prends la parole devant vous pour vous remercier de vos contributions très actives et militantes qui ont permis à ce congrès d’aboutir aux résultats. Le but est aussi de vous livrer au nom de la nouvelle équipe que j’ai l’honneur de conduire désormais en droite ligne des objectifs et des idéaux de nos pères fondateurs. J’ai nommé les présidents Feu Mamadou Konaté, Modibo Kéïta et leurs compagnons de lutte pour conduire notre pays à l’indépendance. Fort heureusement et c’est la chance que nous avons que les compagnons de Mamadou Konaté, Modibo Kéïta et certains compagnons soient encore de ce monde pour continuer à nous prodiguer des conseils” dira le nouveau président.

Un vibrant hommage rendu au Président IBK

Il a aussi évoqué le soutien sans faille du Parti au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta au titre des élections présidentielles de 2013 : “Son élection avec un taux de plus de 77% a montré la pertinence de notre choix. Les actions que mène le Président IBK allant dans le sens de la stabilisation du pays pour créer les conditions indispensables au développement du Mali ont permis de retrouver le chemin vertueux de la croissance économique. Nous ne devons jamais perdre de vue que le Président IBK et son gouvernement gèrent un pays dans une situation d’exception. Exception par rapport à la paix et la sécurité. Exception par rapport à la croissance économique de notre pays, qui en 2012 était négative”. Avant de préciser : “l’Um-Rda remercie IBK pour toutes les actions visant à réhabiliter le Président Modibo Kéïta et à mettre en exergue les valeurs et vertus auxquelles l’homme était très attaché. Dire que l’Um-Rda accompagne le président de la République n’est peut-être pas juste, l’Um-Rda raccompagne le Président IBK qui l’a toujours accompagné avant d’être Premier ministre et ensuite président de la République. Ce sont des relations soutenues par les facteurs objectifs qui ont prévalu avant de prendre une position en sa faveur. Notre parti est membre du gouvernement de par sa volonté et nous appartenons à la majorité présidentielle”.

La nouvelle équipe qui vient d’être mise en place nourrit désormais beaucoup d’ambitions. Il s’agit de restaurer, réhabiliter les valeurs morales d’éthique et de gouvernance qui habitaient les pères fondateurs. Ces valeurs, précise Ibrahim Bocar Ba, ont donné l’énergie, la rigueur morale et les capacités indispensables pour conduire le pays à l’indépendance. “Nous ne transigerons pas avec cela” dira-t-il. Faire des compromis pour servir l’intérêt des Maliens, faire en sorte que les pouvoirs régaliens et surtout le contrôle de l’économie nationale appartiennent aux Maliens et placer notre jeunesse, nos filles et nos femmes au cœur des responsabilités économiques et financières en rapport avec leur poids démographique, voilà les visions du parti.

A.B. HAÏDARA

Ibrahim Bocar Ba à propos de Racky Talla :

“Vous nous représentez dignement au sein du gouvernement. Vous gérez des dossiers des plus épineux du pays”

A l’issue de ce congrès, l’actuel ministre du Travail et de la Fonction Publique, Mme Diarra Racky Talla, occupe désormais le poste de 5ème vice-président de l’Um-Rda. Elle fut auparavant présidente des femmes du parti. Ce poste a été confié à une autre dame. Après Bocar Moussa Diarra, Mme Diarra Racky Talla est actuellement la seule représentante du parti de l’Um-Rda au sein du gouvernement.

Le nouveau président Ibrahim Bocar Ba a profité de son discours pour rendre un vibrant hommage à cette dame de fer, qui continue de faire la fierté des femmes maliennes.

“Nous saluons toutes les actions menées par nos ministres Bocar Moussa Diarra jusqu’à Mme Diarra Racky Talla, nièce pour moi et sœur pour d’autres car elle nous représente dignement au sein du gouvernement. Elle gère des dossiers des plus épineux à savoir les relations avec les syndicats. A cet égard, Mme Diarra Racky Talla dispose de tout le bagage technique suffisant, une énergie à toute épreuve, mais aussi un sens élevé des relations humaines. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent et avec elle toute l’équipe gouvernementale”. Parole d’Ibrahim Bocar Ba.

A.B. HAÏDARA