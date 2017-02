La salle des 1000 places du CICB a abrité le dimanche 29 janvier 2017, la cérémonie d’ouverture de la 3ème conférence nationale du parti Yelema « le changement ». la ceremonie d’ouverture des travaux a vu, la participation des délégués venus de l’intérieur du Mali et de la diaspora. On notait aussi, la présence massive des partis amis de la majorité comme de l’opposition placé le déroulement de ce travaux était placé sous la haute présidence de Moussa Mara président du YELEMA.

Après l’exécution de l’hymne national du Mali, suivi de l’observation d’une minute de silence en la mémoire des victimes de l’attentat de Gao, le président de YELEMA Moussa Mara, a, à l’entame de ses propos, rappelé les handicapes qui entravent le développement de notre pays et affaibli sa démocratie. Il s’agit selon lui, la corruption, l’impunité, la quête effrénée de l’argent par tous et partout. Le président Moussa Mara a dit que l’argent est devenu le Dieu de notre société. A ses dires, cela va, du policier en circulation au dirigeant le plus important de l’administration et son rapport avec le citoyen. La qualité de leadership, la mauvaise gouvernance à ce niveau selon lui, le Mali ressemble à un avion dont le pilote ignore sa destination.

Selon lui le parti YELEMA qui va avoir bientôt sept ans et il entend poursuivre son chemin au service du Mali, par ses principes et convictions portés par son projet de société en soutenant le leadership jeune pour un pays dont 75% de la population est jeune en mettant l’accent sur la vérité la transparence. Aussi dit-il, Yelema place l’intérêt public au dessus des intérêts individuels.

Il a profité cette occasion, pour saluer les résultats du parti lors des communales du 20 Novembre, avec 15 maires dont les communes urbaines de Mopti et celle de la commune IV du district et 415 conseillers. Pour garder cette position afin d’attirer d’autres militants, Mara a conseillé aux militants de mettre l’accent sur les valeurs du parti, et aux élus d’être irréprochable pour que le parti soit un grand parti sur le plan politique. Le président Moussa Mara, a réaffirmé que YELEMA inscrit son action au sein de la majorité présidentielle et soutien le président IBK dont il souhaite le plus ardemment le succès du mandat au service des Maliens. « Yelema ne cessera jamais de critiquer, la gestion du pouvoir, s’il y’a lieu de faire pour l’intérêt du Mali » a précisé l’ancien Premier Ministre. Moussa Mara, le président du YELEMA n’a pas manqué d’évoquer les sujets brûlants de l’heure comme l’insécurité grandissante le départ massif des jeunes à l’immigration, le déguerpissement, à ces sujets il a demandé la mise en œuvre entière de l’accord de paix ayant comme point de mire de la présence effective et sécurisée de l’administration partout au Mali.

En ce qui concerne cette 3ème conférence nationale Moussa Mara a indiqué qu’elle vient à point nommé et qui offre l’occasion d’échanger sur le rôle des responsabilités des nouveaux élus et une formation documentée contenant toutes les valeurs du parti ainsi que les actions et obligations que chaque élu doit mettre en œuvre sur le terrain. En rappel les partis invités tour à tour ont tous témoigné leurs bonnes relations avec YELEMA et s’engagent à travailler ensemble pour l’intérêt national.

Dramane Siaka

Source : L’Aube d’Afrique