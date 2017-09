Invité d’honneur du 3ème Congrès du RDR du président Alassane D. Ouattara à Abidjan, le chef de file de l’opposition, l’honorable Soumaïla Cissé a dignement représenté notre pays et assuré son statut de grande personnalité politique du Continent. « Nous voilà rassemblés, frères et sœurs d’Afrique, mais aussi républicains et républicaines de tous les continents, en notre famille politique ivoirienne pour le 3ème congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains -RDR- Nous voici également rassemblés autour des valeurs communes qui fédèrent nos justes et légitimes combats pour l’éternité de la République et le confort de la Démocratie. C’est donc avec un vrai bonheur, un immense honneur et une légitime fierté qu’au nom de mon parti l’Union pour la République et la Démocratie (URD-MALI), je salue votre invitation à participer aux importants travaux de votre congrès et en soutenir les défis, les espoirs et les succès. Au nom de notre UNION, je dis à votre RASSEMBLEMENT: Merci de votre accueil, Merci de votre confiance, Merci de votre fraternité. La Côte d’Ivoire, son Président, ses dirigeants, son peuple dans toute sa diversité et sa complémentarité, oui la Côte d’Ivoire est devenue conquérante au sens le plus noble et le plus positif du terme : elle s’impose par son état d’esprit et par ses résultats – en son territoire, en sa région, en son continent et sur la scène internationale -.Conquérante par les armes de la raison et du cœur, conquérante par les attributs de la tolérance et de l’espérance, conquérante par son sens de l’initiative et de l’audace, conquérante par son souci de l’écoute et du dialogue, conquérante, la Côte d’Ivoire l’est également, par les vertus de la solidarité et de l’universalité. C’est pourquoi, l’Afrique et le Monde sont fiers d’une Côte d’Ivoire stable, espoir de ses hôtes et de ses partenaires ;une Côte d’Ivoire rassurante pour ses investisseurs, une Côte d’Ivoire hospitalière car terreau du panafricanisme et de l’intégration régionale.

Chers amis congressistes,

Le monde entier est à l’écoute de vos travaux.

Les peuples malien et ivoirien ont une longue et riche histoire : leurs aspirations profondes pour le développement socioéconomique et surtout pour la paix sont des constantes partagées. C’est aussi le souci et l’ambition de tous les Démocrates et de tous les Républicains ! La Côte d’Ivoire, par, et, avec son Président, a pris sa part, toute sa part, dans la construction et le développement de notre continent.

Nous savons désormais que tous ensemble, dans un même esprit d’équipe et fort d’une intelligence collective, nous pouvons gagner. Nous devons gagner.

Nous gagnerons!

Chers amis congressistes,

Les résultats atteints par la Côte d’Ivoire, ne l’oublions jamais, l’ont été grâce au leadership incontestable de mon frère et ami le Président Alassane Ouattara. Oui, Alassane Ouattara, homme de paix et de rassemblement, qui a permis à la Côte d’ivoire de retrouver la place qui est la sienne dans notre sous-région, et en Afrique. Aussi, le bon exemple de la Côte d’Ivoire, animée et dynamisée par son Président, nous inspire sur notre propre chemin. Le modèle ivoirien nous montre la voie, il nous indique les possibilités, il nourrit nos perspectives et nos espoirs de réussite prochaine. Au nom de mon parti, et singulièrement de ses nombreux militants vivant en Côte d’Ivoire, je vous souhaite un excellent et fructueux congrès.

Les Maliennes et les Maliens n’oublieront jamais le leadership clairvoyant et l’engagement déterminant de Son Excellence le Président Alassane Ouattara lors de la résolution de la grave crise multidimensionnelle qui a frappé leur pays en 2012.

Aujourd’hui encore le Mali cherche le chemin de la paix et de la réconciliation nationale, le chemin de la stabilité et de l’émergence. La Côte d’Ivoire peut et doit nous servir de source d’inspiration et d’espérance. OUI, C’EST POSSIBLE ! OUI, CELA SE DOIT ! Ainsi, hier comme aujourd’hui, et surtout demain, sur le chantier de l’édification d’un Mali uni, prospère et en paix, d’un Mali émergent, la part de l’URD mon parti, ne fera jamais défaut! C’est pourquoi, paraphrasant le texte fondateur de votre pays, passant de la Côte d’Ivoire à l’Afrique, je pourrais dire, avec vous, tous unis et rassemblés, comme le recommande « l’Abidjanaise » : Fiers « Africains »…, « l’Afrique» nous appelle. Et…Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté, Notre devoir sera d’être un modèle De l’espérance promise à l’humanité En forgeant, unis dans la foi nouvelle, La patrie de la vraie fraternité », a-t-il dit devant les hommes et les femmes les plus influents de notre continent avant de remercier les uns et les autres et surtout les Maliens de la Cote d’ivoire.

Abdoulaye Traoré