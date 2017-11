L’Union pour la République et la Démocratie (URD) a tenu le samedi et dimanche sa 8ème conférence nationale sur le rapport d’activités du Bureau Exécutif National (BEN). L’occasion est pour elle de démontrer sa grande santé et son grand pas vers un avenir meilleur. Le thème retenu pour cette conférence est “Restaurer l’espoir “.

” Vos efforts ont permis d’élargir la base de notre parti, d’attirer vers nous, des hommes et des femmes de grande valeur ” ainsi, le président de l’URD Soumaïla CISSE reconnait l’effort des membres de son parti.

En effet, à quelques jours des élections régionales et à quelques mois de l’élection présidentielle, le parti de la poignée de mains attire de nombreux hommes politiques. Ils sont nombreux à quitter leurs partis avec bagage pour joindre l’URD. Les plus récents sont entre autres la mutation du président du parti CAP Racine Seydou THIAM de la majorité vers l’opposition, l’adhésion du président de la jeunesse RPM de Bafoulabé à l’URD et d’un poids lourd du PDES, l’ancien ministre N’Diaye Bah. Ces adhésions massives s’inscrivent dans une démarche collective au centre des activités du parti en vue d’une sortie de crise au Mali. Aussi, pour changer de discours, l’URD choisit d’être plus réaliste. En construisant une école de six salles de classe pour la population de Drametou dans le cercle de Bafoulabé. Cette réalisation est une promesse prise par le président de ce parti, alors en tournée régionale. Ces nouvelles classes mettent ainsi fin à des conditions d’apprentissage déplorables des enfants de ce village.

Par ailleurs, compte tenu du contexte actuel, cette conférence nationale est décisive et particulière pour l’URD. En effet, elle enregistre la participation des élus venus de toutes les communes, en plus des délégués statutaires. Ceux-ci échangent avec la direction du parti sur des sujets d’actualité tels que:

– La dégradation continue de la situation sécuritaire ;

– La situation sociale délétère;

– Le retrait du projet de révision constitutionnelle;

– Les élections locales et régionales;

– Le débat relatif aux élections générales de 2018.

De plus, il s’agit, selon le chef de file de l’opposition, à travers ces assises, de redonner l’espoir au peuple qui ne croit plus à la paix ni à la stabilité encore moins à la sécurité d’où le thème ” Restaurer l’espoir “. ” Nos populations, toutes nos populations, ont perdu espoir quand, malgré l’accord pour la paix, malgré la conférence d’entente nationale, malgré la charte de réconciliation nationale, malgré les autorités intérimaires, elles enterrent chaque jour leurs morts civils et militaires ! “ affirme désespérément le président CISSE.

Yacouba TRAORE

