Le Palais de la Culture Amadou Ampathé Ba a abrité du samedi 18 au dimanche 19 novembre dernier, la 8ème conférence nationale de l’Union pour la République et la Démocratie (URD). Elle avait pour thème : « restaurer l’espoir ».

La conférence a débuté par une projection vidéo sur une salle de classe construite à Drametou par l’URD, les nouvelles adhésions, les 4 ans du président Ibrahim Boubacar Keita.

Le chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, président de l’URD, a évoqué la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, la situation sécuritaire au Mali, les réformes politiques et institutionnelles, les élections locales à venir et la gouvernance actuelle du pays.

Selon lui, la loi sur la libre administration des collectivités territoriales, la loi électorale, le code des collectivités et la constitution ont été taillées sur mesure par le gouvernement. Pour preuve dit-il, la nouvelle loi électorale ne prévoit aucune disposition garantissant la sincérité et la crédibilité des élections.

Quant au code des collectivités, selon Soumaïla Cissé, il reste contesté par les groupes armés.

S’agissant de l’élection présidentielle de 2018, il dira que l’URD minimise les capacités du président IBK à briguer un second mandat. « Il est acculé et n’a plus de solutions face aux défis du pays », estime le chef de file de l’opposition.

Plus loin, il a dénoncé la mauvaise gouvernance, le chômage, la migration des jeunes vers l’Europe, la confiscation des médias publics, les violences contre les médias privés et les journalistes.

Pour Soumaila Cissé, les secteurs de l’éducation et de la santé ont énormément besoin de ressources. Au Nord et au Centre du pays, il a déploré l’absence de l’Etat. Toute chose qui pour lui, rend vulnérables les populations.

« Ces populations ont perdu espoir quand elles ont vu partir, un à un, les représentants de l’Etat dans plus d’une centaine de localités, les abandonnant à leur triste sort et sans défense », a-t-il déclaré. Selon lui, il y a eu plus de 385 attaques dont 332 morts au Nord et au Centre du pays en 2016.

Soumaila Cissé a salué les efforts des forces étrangères présentes sur le sol malien pour sa stabilité. Mais, il a dénoncé la mort de 11 militaires maliens dans une bavure de Barkhane à Abeibara

Racine Thiam désormais N°2 de l’URD

Racine Thiam, ex Directeur de la Communication de la Présidence de la République est désormais un cadre de l’URD. A l’issue des travaux de la 8ème conférence, il a été désigné vice-président.

A l’ouverture des travaux, plusieurs cadres d’autres partis étaient présents. Au nombre desquels : Soumana Sako de la Cnas Faso Hère, Tiébilé Dramé du PARENA, Oumar Hammadoun Dicko du PSP et Ould Sidatti de la CMA.

