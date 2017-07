Il y a un vĂ©ritable chassĂ©-croisĂ© au Parti africain pour la solidaritĂ© et la justice depuis la derniĂšre confĂ©rence nationale tenue Ă Bamako le 25 mars 2017. Depuis cette rencontre, les Abeilles ne bourdonnent plus dans la mĂȘme direction. Et pour cause: le choix de la candidature du parti Ă la prochaine Ă©lection prĂ©sidentielle, prĂ©vue en 2018.

Se faisant appeler rĂ©formistes, ces militants en veulent Ă leur prĂ©sident, le Pr TiĂ©moko SangarĂ©, pour son silence sur ce dossier qu’ils jugent trĂšs important.

Il est reprochĂ© au prĂ©sident une mauvaise gestion du parti, marquĂ©e par la violation rĂ©pĂ©tĂ©e des textes. On lui reproche, Ă tort ou Ă raison, de vouloir confisquer le parti pour soutenir le prĂ©sident IBK en 2018. D’autres camarades rĂ©formistes soutiennent que leur prĂ©sident n’a pas de base politique, puisqu’il n’a pas pu avoir la mairie de sa propre localitĂ© et dans son cercle de Bougouni. Donc, il sera difficile qu’il conduise le navire Adema Ă bon port et sont prĂȘts Ă le faire dĂ©gager par tous les moyens du perchoir de leur parti.

MĂȘme si le prĂ©sident du parti reçoit le soutien de certains barons, il faut reconnaitre que la tension est trĂšs vive au sein de la Ruche. Les rĂ©formistes, quant Ă eux, sont en train de peaufiner leur plan pour convoquer un congrĂšs extraordinaire.

Comme une rĂ©ponse du berger Ă la bergĂšre, le Pr TiĂ©moko SangarĂ© a convoquĂ© les membres du comitĂ© exĂ©cutif Ă une universitĂ© d’étĂ© afin de discuter des sujets qui fĂąchent au sein du parti. Cette rencontre qui est prĂ©vue pour ce samedi permettra de couper court aux rumeurs et en finir avec les querelles de clocher et de minaret. Mais, dĂ©jĂ selon les indiscrĂ©tions, malgrĂ© cette rencontre de haut niveau, l’on peut dĂ©jĂ conclure Ă un bicĂ©phalisme Ă l’Adema/Pasj, avec deux ailes qui s’adonnent Ă une guerre mĂ©diatique pour se donner un bon moral.

Une crise aux causes lointaines                      Â

MalgrĂ© cette rencontre ce week-end, la scission au sein du parti est effective et consommĂ©e. Car, la cause de ce schisme vient de loin. Inutile alors de vouloir colmater les brĂšches maintenant. Le mal est fait. Car pour des ambitions inavouĂ©es tous les coups sont permis dans cette formation politique, qui a fait rĂȘver les Maliens dans les annĂ©es 1992. Le calice est plein. Il faudra le boire jusqu’à la lie. AprĂšs le coup de massue assĂ©nĂ© au Pr TiĂ©moko SangarĂ© par certains membres du comitĂ© exĂ©cutif, l’on n’aurait pu ĂȘtre tentĂ© de faire la politique de l’autruche. On aurait pu adopter la posture indiffĂ©rente de ne pas « regarder » dans ce qui ne nous regarde pas. Tant cette crise lancinante a durĂ© trop longtemps. Tant la saignĂ©e a Ă©tĂ© longue, et la liste des victimes, dinosaures politiques, sacrifiĂ©es sur l’autel interminable. Que de temps perdu pour les adĂ©mistes, de Bamako Ă Gao, en passant par les autres grandes villes ! Et pour cause. Cette nomination de leur prĂ©sident comme ministre est la goutte d’eau qui a fait dĂ©border le vase. Car pour les dĂ©tracteurs du Pr TiĂ©moko SangarĂ©, l’homme n’aurait pas dĂ» pas accepter ce poste. Il devrait rester au siĂšge, afin de mieux s’occuper de la bonne marche du parti. Mais le hic pour les ‘’rĂ©formistes’’, dirigĂ©s de mains de maĂźtre par Dramane DembĂ©lĂ© et Mme ContĂ© Fatoumata Doumbia, respectivement 2Ăšme et 5Ăšme vice-prĂ©sident du parti, est loin d’ĂȘtre une guerre pour la dĂ©fense des idĂ©aux du parti. Au contraire, c’est une fronde pour se faire une place au soleil. Alors que ce sont eux qui sapent les efforts de leur prĂ©sident pour un retour aux valeurs fondatrices du parti. Bien avant sa nomination au ministĂšre des Mines, l’homme a effectuĂ© des tournĂ©es pour faire connaitre sa nouvelle vision du parti. Mais, on a Ă©tĂ© surpris que ce soit ces mĂȘmes frondeurs qui soient allĂ©s prĂȘcher en eau trouble pour dĂ©savouer sa vision. Pour la simple raison que son discours de vĂ©ritĂ© Ă©tait un handicap pour des barons du parti, qui ont fait croire aux militants Ă la base que seul les plus nantis financiĂšrement Ă©taient ceux sur qui le parti pouvait compter. Voyant la mayonnaise montĂ©e, ils ont prĂ©fĂ©rĂ© se jeter sur le terrain lors des communales pour aller dĂ©sinformer les militants. Toute chose qui a eu des effets trĂšs nĂ©gatifs sur les rĂ©sultats obtenus par le parti. Car des candidats du parti ont Ă©tĂ© malmenĂ©s par les autres partis adverses.          Aujourd’hui, il est amer et triste de constater qu’à force de vouloir imposer sa doctrine, pour ne pas dire ses idĂ©aux personnels au parti, d’annĂ©e en annĂ©e, l’influence et le champ d’action de ce parti politique, ce sont irrĂ©versiblement rĂ©duits comme peau de chagrin sur l’échiquier politique national. ConsĂ©quence logique. Par exemple, par un passĂ© rĂ©cent dans les annĂ©es 92, l’Adema Ă©tait majoritaire au Parlement. Ils ne sont aujourd’hui que 17, depuis les lĂ©gislatives de 2013. Par ailleurs, les communes et fiefs auparavant considĂ©rĂ©s comme bastions inextinguibles du parti ont carrĂ©ment Ă©tĂ© mis Ă sac par de petits partis satellites. La faute, certainement Ă une mauvaise stratĂ©gie politique, des barons, prĂ©fĂ©rant s’enfermer, aux dires des militants, dans leurs certitudes personnelles. RĂ©sultat : la descente aux enfers. A chaque fois, ce sont les mĂȘmes personnes qui grognent, et ce sont toujours des membres du comitĂ© exĂ©cutif qui viennent Ă la rescousse pour colmater les brĂšches et, surtout, sauver leur parti des eaux mouvantes. Mais, jusqu’à quand ce cirque devrait-il durer ?

Paul N’GUESSAN