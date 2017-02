Welcome! Log into your account

Le tête-à-tête entre les “Amis d’IK” tant attendu jeudi dernier est reporté pour agenda incompatible. A la surprise générale, la rencontre entre les bureaux nationaux de l’Adema et du Rpm ont été ajournés. Les présidents des deux formations sont en déplacement. Le ministre Tiémoko Sangaré est en mission hors du pays. Même son de cloche chez les Tisserands où, Bokary Tréta s’est éclipsé provisoirement de la capitale malienne. Des voyages qui reportent une seconde fois cette rencontre qui aurait en fond de toile le soutien de la candidature du chef de l’Etat IBK. Conscient du fait que l’Adema pourrait présenter son candidat en 2018, l’actuel parti présidentiel, le Rpm a pris les devants. Avec le projet de pôle de gauche en gestation, le parti des Tisserands a entamé une série de rencontres avec les formations adoptant la même idéologie. Voyant le poids politique de l’Adema qui reste le parti le mieux implanté au Mali, Bokary Tréta et ses camarades ne peuvent laisser pareille force glisser entre leurs doigts. On se souvient que le président de l’Adema avait indiqué lors des vœux du nouvel an que le débat est en cours au sein de la Ruche. Deux tendances ont pris forme avec celle optant pour une candidature interne confrontée à l’autre qui roule pour le soutien d’IBK. L’accord écrit en prévision au sortir de la rencontre, si elle avait eu lieu, situerait l’opinion.

