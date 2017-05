La section IV Adéma de Bamako vient d’enregistrer une adhésion de taille et non des moindres : celle d’Oumar Bassy Sanogo, maire officiant à Taliko. Il s’agit d’un renfort de poids qui redonne manifestement le sourire au Secrétaire général du Parti de l’Abeille de la commune IV, le ministre Adama Tiemoko Diarra, après une raclée subie aux dernières communales. Le nouvel arrivant dans la Ruche n’est pas à présenter dans sa commune. Elu pour la première aux mêmes municipales, sous les couleurs du C.A.V (société civile), sa candidature a mobilisé et ratissé dans les huit quartiers de la commune, mais plus particulièrement à Lafiabougou où sa liste l’a largement remporté devant plus de 14 partis politiques.

Titulaire d’un Master en marketing (politique) et intelligence des affaires ainsi que d’une licence professionnelle en gestion des entreprises et des administrations, M. Sanogo détient en effet la paternité du plein de voix ayant permis à CAV de décrocher ses 5 conseillers grâce aux suffrages essentiellement engrangés dans son quartier natal et de résidence où se concentre le plus gros de l’électorat de la commune 4.

La démission d’Oumar Bassy Sanogo pour le PASJ est par ailleurs la conséquence d’une divergence de vues avec ses compagnons sur sa vision et sa quête d’un avenir radieux pour une jeunesse nécessiteuse. Impliqué dans les questions de formation et d’emploi des jeunes, l’élu communal prévoit en mi-juin une formation gratuite de 3000 jeunes dans les métiers du Marketing. Il va sans dire que le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population accueille un oiseau rare, dont l’arrivée ne manquera pas de drainer un nombre important de jeunes à faire bourdonner une ruche en pleins préparatifs du congrès du Mouvement national des jeunes abeilles.

Idrissa Keïta