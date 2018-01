Le candidat de l’alliance Kaira pour la colline du pouvoir est depuis peu visible à tous les coins et recoins de Bamako. Pourtant , il n’était pas à son premier essai malgré les apparences.

Désormais, le cheval symbolisant le logo de son équipe est désormais présent partout dans la capitale. Il est connu de tous dans la mesure où le lancement a été fait dans un complexe hôtellerie de la place dans le feu du réveillon 2017. Depuis début Novembre déjà , une campagne de communication a vu le jour. Notamment celle du cheval sur plusieurs affiches publicitaires. Que ce soit au Railda, du côté de Torokorobougou ou Faladiè, ledit logo est visible accompagné de messages interpellateurs. Hamadoun Touré s’était donc implanté avant même que sa photo ne suive pour un départ. Ces messages à l’attention du peuple sont partis pour être d’ office des thématiques de son programme présidentiel. Mais depuis une dizaine de jours, c’est le leader en personne qui apparait sur les photos.

Hamadoun Touré présente ses vœux de nouvel an aux Maliens avec un portait en hauteur qui ne passe pas inaperçu. Seulement , ces photos avait été prévues pour fin Décembre au lieu du milieu de Janvier. Une source proche de son staff a confié que : « Il y avait ses propres portraits qui furent vandalisés dans la foulée de la campagne avec le logo ». Une situation qui pourrait bien inquiéter socialement vu que l’ancien patron de l’UIT est le premier à effectuer pareille sortie du genre de tous les candidats à la colline du pouvoir. Certes la même campagne est effectuée par plusieurs leaders mais , ils sont tous engagés dans la bataille de la maire de Bamako.

Si le vandalisme de portraits est réel avec ce cas de figure , on devrait donc s’attendre à des récidives. Ce n’est pas un secret que Hamadoun Touré a plusieurs adversaires. Pas moins d’une dizaine en tout cas , et il est évident qu’en cas de flagrant délit sur les portraits , les auteurs passeraient un sale quart d’heure. D’ici là , on espérera que le cas d’Hamadoun Touré n’était qu’un « accident de parcours ».Car il est évident que son équipe sera à l’affût et toute provocation pourrait dégénérer vu les sous engagés pour les photos aux endroits stratégiques de Bamako. Les semaines à venir vont situer.

Idrissa keita

