L’Alliance pour la Solidarité au Mali, Convergence des Forces Patriotiques (Asma Cfp) de M. Soumeylou Boubey Maïga vient de connaitre une grande saignée dans la région de Kayes. En effet, toutes les structures de base du parti ont démissionnés le mercredi 1er novembre pour divergence de vue avec la direction du parti. L’information a été donnée par le 6e vice-président du parti et non moins point focal de la région de Kayes M. Abdrahamane Koréra dit Samba.

Dans l’optique des élections des conseillers des régions et des cercles, la direction du parti avait donné le mandat au coordinateur du parti M. Abdrahamane Koréra de nouer des dialogues avec les différents partis politiques en vue de faire des alliances. Après consultation, le choix de ce dernier est tombé sur le RPM, qui présentait selon lui un homme nouveau comme candidat. Mais avant, il avait pris le soin de rendre compte au Président M. Soumeylou Boubey Maïga qui lui a donné son aval. C’est dans cette optique qu’une convention a été signée avec le RPM et l’Asma-cfp. Mais déjà, cette volonté de partir avec le RPM a été fortement contestée par le député du parti, M. Modibo Sogoré. Celui-ci voulait une alliance avec l’ADEMA PASJ. Incapable de s’entendre à Kayes, les deux parties ont transporté le différend devant le Président du Parti qui a tranché en faveur du député, M. Modibo Sogoré. Ne se reconnaissant pas dans une telle alliance, toutes les structures de base du parti ont décidé de jeter l’éponge. Suivant les propos de M. Koréra, les militants ne reviendront que si et seulement si le président revient sur sa décision. C’est une question de principe a-t-il lâché. Aussi, les militants à la base dénoncent l’immixtion du Président du parti Soumeylou Boubey Maiga dans les problèmes locaux. Aujourd’hui, poursuit-il, les agissements du président créent un malaise qui est perceptible au niveau de toutes les instances du parti. Et M. Koréra de prévenir« si le Président ne change pas de fusil d’épaule, le parti va vers s’implosion. Aujourd’hui l’obstacle au développement de l’Asma Cfp, se nomme M. Soumeylou Boubey Maiga. Les militants et cadres du parti sont ignorés dans la gestion du pouvoir par la faute du Président du parti qui se sert du parti comme un tremplin». Pour terminer M. Koréra dit rejoindre la société civile pour continuer à se battre pour le développement de la région de Kayes.

Le secrétaire général démissionnaire M. Cheick Oumar Diallo dit C.O.D dont nous avons joint au téléphone n’en dit pas mieux. Il a rappelé les points de divergence avec la direction du parti. Pour lui la direction du parti ne fait rien pour les cadres et les militants. On peut dire aujourd’hui qu’il n’y’a plus d’Asma Cfp à Kayes, a-t-il conclu. Après lui, nous avons joint le coordinateur du parti à Kita, Goulou Moussa Traoré pour en savoir davantage. Celui-ci a également abondé dans le même sens que ces prédécesseurs. Pour lui, ce qui s’est passé à Kayes est une humiliation, c’est pourquoi les Koréra ont décidé de jeter l’éponge. Comme les deux autres, lui aussi a fustigé latitude méprisante de la direction du parti. Et d’ajouter « La direction du pari ne fait rien pour le développement du parti. C’est nous qui finançons le parti. Le parti a reçu le financement public, jusqu’à présent on ne sait pas combien le parti a gagné et où est ce que l’argent est parti. Après 4 ans de compagnonnage, l’Asma n’a jamais eu ni un directeur national, ni un ambassadeur encore moins un ministre, excepté le passage du président du parti au gouvernement». Cependant, M. Traoré a indiqué attendre le retour des délégués pour se prononcer. La situation n’est guère mieux à Diéma et à Bafoulabé.

A noter que la région de Kayes constitue un bastion du parti. Sur les 300 conseillers communaux que compte le parti, 90 viennent de la région.

Abdrahamane Sissoko

