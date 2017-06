Suivant l’article 29 de la charte des partis politiques relatif au financement des partis politiques, inscrit au budget de l’Etat, le gouvernement a décaissé 1, 953 milliards de F CFA pour 22 formations politiques. Et c’est le Rassemblement pour le Mali (RPM), parti au pouvoir, qui se taille la part du lion avec 703 millions, suivi de l’Adema avec 268 millions, et l’URD avec 259 millions.

Cette année, seules 22 formations politiques ont bénéficié l’aide financière publique inscrite au budget de l’Etat. Selon la charte des partis politiques, l’aide financière de l’État aux partis politiques. Le montant annuel des crédits affectés au financement des partis politiques est divisé en quatre fractions : 15 % des crédits alloués sont reversés aux partis ayant participé aux dernières élections générales (municipales et législatives). 40 % est reversé proportionnellement sur la base du nombre de députés obtenus. 35 % est reversé proportionnellement en fonction du nombre de conseillers communaux obtenus et 10 % est reversé proportionnellement au nombre de femmes élues.

Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, les partis politiques doivent répondre à un certain nombre de conditions. Le premier critère est le siège au nom du parti différent d’un domicile privé. La tenue rigoureuse des instances statutaires du parti et l’existence en son nom d’un compte dans une institution financière du pays. Les partis ont aussi l’obligation de faire l’inventaire, chaque année, des biens meubles et immeubles, y compris la présentation des comptes chaque année à la section des comptes de la Cour suprême au plus tard le 31 mars de chaque année.

Ainsi le parti au pouvoir s’en sort gros dans l’exercice de 2016. Le RPM : 703 millions, Adema : 268 millions, Urd : 259 millions, Codem : 92 millions, Cnid Fyt : 70 millions, Sadi : 59 millions, Mpr : 58 millions, Fare : 58 millions, Um RDA : 47 millions, Paréna : 41 millions, Udd : 39 millions, PDES : 38 millions, Prvm Fasoko : 37 millions, Yelema : 36 millions, Adp maliba : 34 millions, Cds 27 millions, Apr : 22 millions, Miria 18 millions, Modec : 12 millions, Pcr : 9 millions, PSP : 9millions, Ufd : 8 millions.

L’enveloppe allouée à ce partage s’élève à plus de 1, 953 milliards de F CFA.

Bréhima Sogoba