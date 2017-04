En dĂ©posant sa valise Ă la primature, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga (AIM) arrive comme IBK sous AOK en 1994. La tension est au comble, le pays est au bord du gouffre. Il fait face Ă de nombreuses demandes sociales, Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l’avenir mĂŞme du pouvoir en place. Pourra-t-il sauver les meubles ?

Depuis son accession Ă Koulouba, le prĂ©sident Ibrahim Boubacar KĂ©ĂŻta n’a daignĂ© se choisir un Premier ministre de son parti, le Rpm. Il s’est fait plaisir en faisant fi de l’opinion populaire en dĂ©mocrtie qui indique que le PM doit venir du parti majoritaire Ă l’AssemblĂ©e Nationale. Au cas oĂą le PrĂ©sident ne dĂ©tient pas la majoritĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale, on tombe dans la cogestion avec un PM de l’opposition devenue majoritaire. De nombreux observateurs et analystes politiques lui ont donnĂ© raison au vu de la rĂ©alitĂ© de son parti.

A quelques encablures de la fin de son mandat, Ă un moment oĂą il est annoncĂ© pour rempiler, IBK s’adosse sur son parti et en la personne de son Directeur de campagne pour relever le dĂ©fi. Enorme est ce dĂ©fi. Avec notamment des grèves illimitĂ©es (SantĂ©, Enseignement), la situation sĂ©curitaire, l’approche du mois bĂ©ni de Ramadan.

Discret et qualifiĂ© gros travailleur, AIM a du pain sur la planche. Il doit pouvoir rĂ©tablir la confiance entre le peuple et les autoritĂ©s. Aujourd’hui, les Maliens se sentent trahis, abandonnĂ©s, mĂ©prisĂ©s par le rĂ©gime Ă cause de son mutisme devant la grave situation qui prĂ©vaut. Il y a eu de nombreux morts et l’avenir en voie d’ĂŞtre hypothĂ©quĂ© avec la grève des Ă©ducateurs. Alors, si le pompier de la dĂ©mocratie, Modibo KĂ©ĂŻta, est parvenu Ă organiser l’accord, Ă le signer et puis permettre la tenue de la ConfĂ©rence d’Entente Nationale (CEN), il a Ă©chouĂ© Ă Ă©teindre le feu de la dĂ©stabilisation du pouvoir. Pourtant, depuis des mois, les mĂ©dias, dans leur ensemble, ont tirĂ© sur la sonnette d’alarme. Malheureusement, le prĂ©sident IBK Ă©tait restĂ© muet ou peut-ĂŞtre qu’il ne voulait pas humilier son grand frère et conseiller Modibo KĂ©ĂŻta. Mais, la vie d’une Nation vaut mieux que tout.

Aujourd’hui, c’est fini, la page du vieux briscard Modibo KĂ©ĂŻta est tournĂ©e non sans peine. Maintenant, il reste Ă AIM de nous montrer son savoir-faire qui du reste sera diffĂ©rent de celui d’IBK en 1994. AIM a face Ă lui une opposition modĂ©rĂ©e, rĂ©publicaine et constructive qui est prĂŞte Ă lui donner un coup de mains dans le strict respect des textes rĂ©gissant notre pays. DĂ©jĂ , cela est un atout non nĂ©gligeable pour qu’il parvienne Ă se tirer d’affaires. Le contraire lui aurait Ă©tĂ© fatal et mĂŞme pour le rĂ©gime.

Cependant, en se rendant d’entrĂ©e de jeu dans les hĂ´pitaux pour s’enquĂ©rir de l’Ă©tat des malades, Ă©changer avec certains responsables des structures de santĂ© tout en demandant aux grĂ©vistes une trĂŞve pour le dialogue, AIM semble sur la bonne voie. Il reste pour lui de savoir se faire une vraie feuille de route avec son gouvernement pour atteindre des objectifs Ă moyen terme. Mais, surtout que son mentor (IBK) accepte de lui laisser la main libre, de l’Ă©couter et d’entendre le peuple. Que les dĂ©putĂ©s de la majoritĂ©, sans langue de bois lui tiennent le discours de la vĂ©ritĂ©, acceptent de l’aider dans sa tâche pour l’honneur du Mali et le bonheur des Maliens. Aussi, qu’il parvienne Ă rĂ©duire dans les actes le train de vie de la Nation notamment avec l’application de certaines mesures prises sous Moussa Mara. Il s’agit de contrĂ´ler l’Ă©lectricitĂ© dans les services et les camps, l’arrĂŞt des vĂ©hicules de service 1h 30 mn ou 02 h après la descente, de freiner les nominations de complaisance dans les dĂ©partements ou directions en mettant l’homme qu’il faut Ă la place qu’il faut. Et enfin, d’accepter de communiquer avec la redynamisation des cellules de communication notamment le CIGMA (Centre d’Information Gouvernementale du Mali) et la cellule de la prĂ©sidence. Que le dialogue soit franc entre lui et l’opposition sur les grands dossiers de la Nation.

Sachant bien les rĂ©alitĂ©s du moment, nous n’allons pas prĂ©juger. Nous allons attendre, rassembler de nombreuses informations et surtout les premiers actes qu’il va poser pour faire un jugement critique. Nous lui souhaitons dĂ©jĂ plein succès afin qu’il sauve les meubles. Sinon, le pouvoir est au bord du prĂ©cipice.

Boubacar DABO