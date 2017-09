Le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita bénéficie toujours du soutien des Associations pour le Mali (AMP). Elles se disent comptables du bilan des quatre ans et le jugent positif.

Après quatre années passées à la tête du pays, le bilan du président de la République Ibrahim Boubacar Kéita est apprécié par les leaders des APM. Ils renouvellent leur confiance au président jusqu’à la fin de son mandat. Ces propos sont de l’administrateur général des APM, Sylvestre Kamissoko. C’était lors d’une opération Tabaski organisée par les APM ce dimanche à leur siège à Kalaban.

Abordant l’actualité interne, Sylvestre Kamissoko a affirmé que les APM se portent très bien. Mais contrairement à certains qui ont déjà quitté le navire pour ne pas être comptables d’un bilan qu’ils jugent négatif, les APM apportent toujours leur soutien à IBK.

“Nous sommes comptables du bilan des quatre ans du président et nous le jugeons positif”, a laissé entendre M. Kamissoko, rappelant que l’objectif de la rencontre est la distribution gratuite de viande aux militants et personnes démunies en guise de solidarité. Un don de leurs partenaires l’ONG El Farouk et “Sènèkè Yiriwaton”.

Cette opération visait à sauvegarder l’élan de solidarité, mais surtout permettre aux militants démunis de célébrer la fête de Tabaski dans la joie et la gaieté. Elle a été rendue possible grâce à des partenaires notamment l’ONG El Farouk et le centre de formation “Sènèkè Yiriwaton” qui ont offert gracieusement deux bœufs aux APM. Ce geste de solidarité et d’entraide a été apprécié à sa juste valeur par les APM.

Sylvestre Kamissoko, au nom du président des APM Mohamed Aly Batilly, a qualifié le geste de solidarité agissante. Selon lui, secourir des citoyens pour qu’ils puissent fêter dans la joie est une valeur de notre société. Mais au-delà de cette distribution de viande, M. Kamissoko a affirmé que les APM font beaucoup d’autres activités en faveur de leurs militants et de la société.

Beaucoup plus connues dans le domaine de l’injustice sociale notamment le foncier, les APM, à en croire l’administrateur général, ont déjà organisé des activités humanitaires notamment des journées médicales gratuites dans plusieurs localités pendant le mois ramadan avec don de médicaments. Autres activités comme les journées de reboisement, la formation des militants ou encore la sensibilisation de la masse populaire pour les réformes entamées dans le foncier par Mohamed Aly Bathily ont été énumérées.

Absent à la cérémonie, le président des APM Mohamed Bathily a reçu des messages de remerciement des bénéficiaires. Ils ont pris la “fatiha” pour bénir les donateurs ainsi que les APM.

Zoumana Coulibaly