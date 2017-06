Beaucoup de cadres du parti au pouvoir, le Rpm, n’arrivent pas à digérer le départ prématuré et sans aucune raison valable d’Amadou Cissé de la tête de l’Agence pour l’emploi des jeunes (Apej). C’est pourquoi, ce dernier ne cesse de bénéficier de soutiens de part et d’autre, venant surtout des sections du parti.

C’est à la surprise générale que le désormais ex-directeur général de l’Agence pour l’emploi des jeunes (Apej) Amadou Cissé, a été remercié, sans aucune raison valable. Ce départ prématuré continue de défrayer la chronique dans beaucoup de grins de la capitale et même dans les salons feutrés. Chacun y va de son petit commentaire et tout le monde veut savoir les raisons de son départ. Heureusement que le jeune Amadou Cissé bénéficie, chaque jour que Dieu fait, de soutiens et d’encouragement. Jamais après le départ de son poste, un ex directeur général n’a bénéficié d’autant de soutien. Le dernier date du 9 juin dernier. Les secrétaires généraux des sections du Rpm de la région de Mopti ont réaffirmé leur soutien à Amadou Cissé à travers une déclaration publique : “Nous secrétaires généraux de sections Rpm de Mopti, avons appris avec consternation le projet d’abrogation du décret de nomination de notre camarade Amadou Cissé, directeur de l’Apej. Considérant le militantisme avéré de M. Cissé ; considérant l’appui inestimable qu’il a fait aux différentes sections ; considérant le résultat qu’il a obtenu sur le terrain ; déclarons soutenir sans réserve notre camarade Amadou Cissé, membre de la section Rpm de Bankass et membre du bureau politique national du parti et restons à son entière disposition pour toutes fins utiles”, précise la déclaration signée par les secrétaires généraux de Ténénkou, Douentza, Bankass, Mopti, Youwarou, Bandiagara et Koro.

En tout cas, Amadou Cissé s’est battu corps et âme lors de l’élection présidentielle de 2013 à Mopti pour qu’Ibrahim Boubacar Kéïta soit président de la République. Et son passage à la tête de l’Apej restera longtemps gravé dans la mémoire des jeunes du Mali. Il a toujours mis en avant la transparence, rien que la transparence, pour la bonne gouvernance.

A.B. HAÏDARA