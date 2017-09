C’est malheureux pour lui, c’est pitoyable pour notre pays, c’est regrettable pour les Ă©lecteurs, le MandĂ© Mansa est toujours cramponnĂ© aux propos dignes d’un candidat : ” Ma passion pour le Mali “, ” J’ai le Mali chevillĂ© au corps “. La seule vĂ©ritĂ©, c’est que son Mali c’est lui-mĂŞme. Et pour ĂŞtre considĂ©rĂ© comme Malien, il faut ĂŞtre avec Ibk, l’applaudir, le soutenir, le louer. L’ORTM a bien assimilĂ© la leçon et alors ” la passion du service public ” est devenue ” la passion du PrĂ©sident de la RĂ©publique “. En plus de l’absence de dĂ©bats contradictoires, n’est-ce pas ce qui nous a valu le ” One man show d’Ibk ” en exclusivitĂ© sur l’ORTM Ă l’occasion de ce 04 septembre 2017 commĂ©moratif des quatre annĂ©es de dĂ©boires qui enchainent notre pays ?

Pour un bilan de quatre ans où les réalisations n’équivalent que celles d’une année de son prédécesseur Amadou Toumani Touré à l’exil à cause d’une crise qui n’a jusqu’à présent pas connu son épilogue, difficile de s’énorgueillir d’avoir donné satisfaction aux Maliens. Tant sur le plan de la sécurité que du développement du pays, malgré la présence de soldats maliens et étrangers sur notre territoire. Mais ne faudrait-il pas jouer à la transparence ?

En ce jour de bilan, de rĂ©trospectives, de critiques et de relance pour de meilleures perspectives, les Maliens n’ont eu droit qu’à la voix monotone du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans la boite sonore de la RĂ©publique. Pas de micro-trottoir bien Ă©laborĂ© pour recueillir les sentiments des Maliens ou peut-ĂŞtre c’Ă©tait tellement dĂ©sastreux si non prĂ©sumĂ© dĂ©sastreux que l’ORTM a fait le choix de s’en passer. Le bon rĂ©flexe du Premier ministre Abdoulaye Idrissa MaĂŻga de se prĂŞter aux questions d’une presse plurielle n’a pas non plus prĂ©valu. Est-ce cela un signe de respect pour les Maliens et une forme de passion pour le Mali dĂ©mocratique ? Admettons par-lĂ que Ibk cherche sa voie et peine en consĂ©quence Ă trouver la voie du salut pour le Mali.

Il est d’ailleurs Ă©vident que la seule voie qui s’impose Ă toutes les autres est celle qui mène Ă Kidal. Et le train qui mène Ă cet endroit semble rĂ©fractaire Ă Ibk ou du moins, c’est lui qui ne veut y accĂ©der quelles que soient « les fanfaronnades politiques » d’oĂą qu’elles proviennent. Les Maliens ont longtemps attendu, ils ont retenu leur souffle suite Ă la mĂ©saventure de Moussa Mara le Premier ministre d’une certaine expĂ©rience douloureuse. Ils ont ensuite nourri un certain espoir quand le Gouverneur est parti se faire photographier avec les notabilitĂ©s de la ville pour rallier Bamako après ce montage grotesque. Ibk qui Ă©voque cette duperie comme une avancĂ©e a-t-il oubliĂ© que quand il arrivait au pouvoir, le gouverneur et toute l’administration Ă©taient sur place Ă Kidal ? C’est ce qui lui a permis d’aller battre campagne Ă Kidal. Alors le retour du gouverneur Ă Kidal n’est que le retour Ă la case dĂ©part, tellement sous Ibk le Mali a rĂ©culĂ©.

Bref, Monsieur le Président, à quand la libération totale et définitive de Kidal ? C’est la réponse à cette question que nous attendons de votre part, comme priorité des priorités. Les promesses de 200 000 emplois et d’un étudiant un ordinateur étant foulées dans les calendes grecques.

Joyeux anniversaire Prési !

Mamadou DABO