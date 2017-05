Dans une lettre dont nous avons reçu copie, Ibrahim Boubacar dit Yoro Maïga officialise son départ de la CODEM pour l’URD, à compter du lundi 22 mai 2017. Le secrétaire général de la section CODEM de Diré, Chargé de la communication et de l’information du bureau national du parti de la quenouille et non moins 3è adjoint au maire de la commune de Tienkour (cercle de Diré) écrit avoir pris cette décision extrême pour être en cohésion avec ses idées et ne pas faire l’indiscipline politique.

« En effet, lors du dernier congrès du parti, j’ai été désagréablement surpris de voir la CODEM continuer à inscrire sans raison valable ses actions dans une majorité présidentielle qui a prouvé toute son incompétence à résoudre les problèmes des Maliens sur tous les plans », assène Yoro Maïga qui a déjà pris ses quartiers au cabinet du Chef de file de l’Opposition.

Crépin