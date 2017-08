Les partis politiques n’ayant pas de reprĂ©sentants Ă l’AssemblĂ©e nationale, se sont rĂ©unis pour crĂ©er un Collectif des partis politiques extraparlementaires du Mali (CPEM). Ce collectif a pour objectif global d’ĂŞtre consultĂ© et impliquĂ© pour tous dossiers brĂ»lants se rapportant Ă la vie de la nation. Les hommes de mĂ©dias ont Ă©tĂ© informĂ©s de la crĂ©ation de ce collectif lors d’une confĂ©rence tenue, le mercredi 09 aoĂ»t 2017, au siège du Parti pour l’action civique et patriotique (PACP).

C’Ă©tait en prĂ©sence des Vice-prĂ©sidents du Collectif des politiques extraparlementaires du Mali (CPEM), Cheick KonĂ©, Mamadou Lamine Sylla ; porte-parole du Collectif, Alassane TraorĂ© dit Alasco et plusieurs autres membres du Collectif et son prĂ©sident d’honneur du CPEM, Niankoro Yeah SamakĂ©. Nous pouvons dire que ce Collectif, pour contribuer efficacement aux questions de la nation, a Ă©tĂ© crĂ©Ă© parce que le constat prouve que dans notre pays, l’arène politique est animĂ©e par les partis qui ont les dĂ©putĂ©s au sein de l’AssemblĂ©e nationale. Et ceux qui n’en ont pas restent en marge de l’activitĂ© politique. Par ailleurs, la dĂ©claration des fondateurs du CPEM souligne que c’est conformĂ©ment aux droits et libertĂ©s d’association qu’ils ont crĂ©Ă© ce Collectif. Il a pour objectifs spĂ©cifiquesde se consolider pour la conquĂŞte du pouvoir, la mutualisation des expĂ©riences, la valorisation de leurs droits, l’acquittement des devoirs et obligations, la meilleure visibilitĂ© du Collectif et la dĂ©fense des intĂ©rĂŞts du Collectif.

Selon le vice-prĂ©sident, Cheick KonĂ© du CPEM, il important plus que jamais de coordonner les actions et les stratĂ©gies de lutte de leurs diffĂ©rentes formations en vue de favoriser une mobilisation et une motivation de nos militants et sympathisants. «MalgrĂ© l’importance des rĂ´les et responsabilitĂ©s que nous jouons, nous ne sommes pas consultĂ©s pour la prise des dĂ©cisions portant sur la vie de la nation», a-t-il regrettĂ©. Il a reconnu que la crĂ©ation d’un tel collectif peut contribuer Ă aider l’ensemble de la classe politique Ă se frayer une voie au grand bonheur du peuple malien. Il s’est dit convaincu que le Collectif permettrait de drainer Ă travers les canaux de communication (presse, meeting, dĂ©bats, etc.) un nombre important de militants et sympathisants Ă s’intĂ©resser et mieux Ă s’impliquer davantage dans la recherche de solutions aux crises cycliques qui secouent le pays.

A la question des journalistes de savoir la position du collectif concernant la majoritĂ© ou l’opposition, les membres ont fait savoir que ce Collectif est composĂ© des partis d’opposition et de la majoritĂ© qui n’ont pas des dĂ©putĂ©s. A leur croire, le Collectif proprement-dit n’a pas de position pour le moment sur la rĂ©vision constitutionnelle avant la relecture du projet sollicitĂ© par la Cour constitutionnelle.

Seydou Karamoko KONE