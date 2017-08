Le Ministre de l’économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré est vraiment un homme de spectacle. Présomptueux, le ministre Touré à chacune de ses sorties adore attirer les regards sur lui. Il a fâcheuse réputation de donner de l’ampleur à des broutilles.

Depuis l’adoption en conseil des ministres, le mercredi 19 juillet dernier du projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l’octroi à orange Mali d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux et service de télécommunication 2e, 3e et 4e génération des services de transmission de données et de services de télécommunication internationale au Mali, l’homme abonde dans la « Une » de certains journaux de la place cela en complicité malheureusement avec certains directeurs de publication qui se prêtent à cette mascarade. L’homme se donne en spectacle à chacune de ses sorties médiatiques. La preuve, c’est la présence d’au moins 7 directeurs de publication de journaux lors de son passage au point de presse hebdomadaire organisé par le ministre porte-parole du gouvernement le mercredi 19 juillet dernier. Jamais avant lui, au tant de patrons de presse ne s’étaient présentés à cette activité. Nos confrères des médias publics ne diront certainement pas le contraire. Eux qui, selon nos sources, dont il passe le clair de son temps à remonter les bretelles sur la couverture de ses différentes activités. Ces derniers s’en lassent déjà . S’agissant le dossier, il parle avec une telle désinvolture, comme si tout le mérite revient à lui seul, comme si sans lui, ce dossier n’allait jamais connaitre un tel sort. A écouter le ministre Touré, on a l’impression que c’est lui qui a gracieusement offert les 100 milliards de FCFA à l’Etat malien. Si c’était le cas, nous allions lui dire bravo d’autant que cela allait clouer le bec à certains détracteurs du régime ! Seulement, il nous est revenu, qu’il n’est pour rien dans ce dossier. Les travaux auraient commencé et même ficelé bien avant sa venue à la tête du département. Certes, l’Etat est une continuité, mais Arouna Modibo Touré ne peut monter un tel dossier en un laps de temps, nous a-t-on dit. Il doit dans ces propos reconnaitre les mérites de ses prédécesseurs, c’est cela la classe et la marque d’un homme d’Etat. Comprendra qui pourra !

Famory Macalou