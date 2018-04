La session ordinaire de l’Assemblée Nationale, ouverte le 2 avril dernier, avec 69 lois au programme, et qui s’étalera sur 90 jours, a comme ordre du jour le jeudi 19 avril, les débats sur la loi électorale, un débat alléchant très attendu par la classe politique malienne et les électeurs, l’enjeu étant l’élection présidentielle à venir.

C’est pourquoi dès le début de la session, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a fait savoir aux élus de la Nation que l’accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut pour la tenue des élections. C’est aussi pourquoi il a exhorté toute la classe politique malienne et surtout les candidats à faire en sorte que les scrutins se déroulent dans la plus grande quiétude pour conforter davantage notre démocratie. Ce n’est pas tout car Soumeylou s’est dit déterminé à créer les conditions pour surmonter toutes les difficultés liées à la sécurité et que les élections se tiennent dans les délais. Et d’ajouter : « Je ne veux laisser aucun doute dans la tête des gens, les élections se feront quoiqu’il advienne ».

Ces déclarations du Premier ministre ont rassuré le Président de l’Assemblée Nationale Issaka Sidibé qui se réjouit de nombreuses actions entreprises par le gouvernement en vue d’améliorer le processus électoral, renforcer la confiance des acteurs politiques, et aboutir à des élections crédibles, inclusives et apaisées. Il n’a pas manqué de dire que le pari pour le Mali et notamment pour les hommes et les femmes sera la pleine réussite des opérations électorales. Si le président de la troisième institution du Mali a admis le retour dans les localités du nord et du centre des refugiés, cela procède de cette situation.

Justement à propos des élections à venir, la loi électorale est programmée pour la semaine prochaine. Les débats sur cette loi sont très attendus. Il semble que les autorités ont fait des efforts insoupçonnés pour aboutir à des cartes biométriques de haute portée technologique, alliant transparence et fiabilité et tenant en compte l’aspect physique de la personne de l’électeur identifiable à première vue. Il faut donc féliciter le gouvernement et notamment le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation pour ces améliorations notables en prélude à la bonne tenue des élections.

Issiaka Sidibé

