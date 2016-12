Welcome! Log into your account

Les députés de la majorité présidentielle, plus de la moitié des députés au sein de l’Assemblée, ont tous voté contre la motion. Ainsi, seulement 33 représentants du peuple, issus des rangs de l’opposition, du Sadi et d’ADP-Maliba ont voté pour le départ du cinquième gouvernement d’Ibrahim Boubacar Keïta.

-Maliweb.net –L’opposition l’aura tenté à deux reprises dans un même quinquennat, mais le gouvernement restera bel et bien en place. La motion de censure déposée par les partis politiques de l’opposition et quelques députés qui viennent de quitter la majorité présidentielle n’a pas eu échos favorable au sein de l’hémicycle, mercredi, après de longs débats.

