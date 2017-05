L’Assemblée nationale a voté hier en plénière l’ordonnance portant Statut général des militaires. Celle-ci qui a été déposée sur la table de l’Assemblée nationale le 28 septembre de l’année dernière pour ratification, va profondément améliorer la vie de nos braves soldats, notamment le sort des proches de ceux qui mourront sur le champ de l’honneur.

A la suite de la Loi d’orientation et de programmation militaire, estimée à plus de 1230 milliards de nos francs pour équiper et former l’armée malienne, l’Assemblée nationale a adopté hier jeudi en plénière la loi portant Statut général des militaires, la précédente datait de décembre 2002 et avait étalé des insuffisances dommageables au fonctionnement des services des Armées. C’est pourquoi, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait demandé au gouvernement une relecture du Statut général des militaires en vue de compléter les grades de la hiérarchie générale dans l’armée, de préciser les conditions de recrutement, les règles d’exercice des droits civiques et politiques, les obligations et responsabilités, les modalités de rémunération, de couverture des risques. La discipline, la notation, la formation, les modalités de nomination et d’avancement ainsi que les positions statutaires des militaires sont prises en compte par cette loi. Et la nouveauté la plus importante est le nouveau dispositif institutionnel de prise en charge des militaires ou de leurs familles en temps de crise. L’ordonnance votée hier jeudi, crée enfin un cadre des aumôniers, du protocole et de la chancellerie militaires.

Désormais, il est possible que des militaires soient recrutés en vertu d’un contrat. Le militaire servant en vertu d’un contrat est celui qui est admis dans les armées et services, pour une période déterminée et renouvelable. L’engagement initial ne peut être inférieur à 5 ans dont une période probatoire d’un an.

Une autre révolution porte sur les ayants-droit du militaire décédé sur le théâtre d’opération ou en service commandé. Ceux-ci bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle, calculée sur la base de l’indice maximal du grade immédiatement supérieur, rapportée à la valeur indiciaire. Ils continuent de bénéficier de cette indemnité jusqu’à la majorité de son dernier enfant.

En sus, il leur est versé, dans les trois mois qui suivent le décès, une autre indemnité forfaitaire, égale à dix ans de salaire, calculée sur la base de l’indice maximal du grade immédiatement supérieur.

Un autre changement notoire porte sur le fait que : « Nul ne peut être Général s’il n’a suivi et terminé un cycle d’enseignement militaire supérieur, scientifique et technique et éventuellement universitaire du troisième cycle ».

Le nouveau Statut général des militaires est une avancée notable dans la vie du militaire. Tout son cursus est programmé, avec des avantages énormes (salaires, primes, indemnités…). Il n’est donc plus acceptable que nos soldats désertent en cette période de guerre.

MD