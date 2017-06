Trois mois après sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, défendra devant l’Assemblée nationale, le lundi 12 juin, sa déclaration de politique générale.

Le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, sera le lundi prochain devant la représentation nationale pour la traditionnelle Déclaration de politique générale du Gouvernement, un devoir constitutionnel (article 78 de la Constitution du 25 février 1992), dont chaque Premier ministre doit s’acquitter.

Nommé le 8 avril dernier à la tête d’un gouvernement de mission, pour faire face aux urgences de l’heure, Abdoulaye Idrissa Maïga, déclinera les grandes lignes de son action dans l’esprit de la lettre de mission que le président de la République a adressée au nouveau gouvernement lors du premier Conseil des ministres, le 16 avril dernier. Il s’agit notamment de parachever la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, d’apaiser le climat social dans les secteurs sensibles et vitaux, de mettre en œuvre le Programme présidentiel d’urgences sociales et d’adapter la diplomatie malienne aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales.

Le Premier ministre passe devant les élus de la Nation avec une avance considérable. Abdoulaye Idrissa Maïga, garde la bonne réputation d’un Premier ministre qui concilie pragmatisme et rigueur. Des qualités qu’il a mise en avant pour obtenir des différents syndicats de Santé, d’Enseignement supérieur, de l’Education, et surtout la crise entre les acteurs du football malien, des solutions de décrispation.

En plus de ce tableau déjà rassurant, Abdoulaye Idrissa Maïga, est toujours appelé à convaincre le peuple à travers les élus de la nation par les moyens d’accomplir les missions assignées par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.

Maliki Diallo