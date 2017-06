Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a reçu vendredi dernier à Koulouba le nouveau cardinal, son éminence Jean Zerbo. Avant son départ pour le Vatican, le tout premier cardinal du Mali, accompagné d’une délégation des responsables de l’église catholique, a été reçu par le président de la République qui a exprimé tout son soutien personnel et celui du Mali au représentant de l’église catholique auprès du Pape François.

“Nous avons tenu à venir présenter officiellement le nouveau cardinal au président de la République. Nous savons qu’il le connaissait déjà en tant qu’archevêque mais pas en tant que cardinal”, a expliqué à sa sortie d’audience le président de la conférence épiscopale du Mali, Monseigneur Jonas Dembélé, évêque de Kayes. Selon lui, cette nomination est bénéfique pour le Mali, puisque désormais son éminence Jean Zerbo fera partie des hauts dignitaires de l’église au niveau mondial. Ainsi, dira-t-il, il sera désormais le porte-parole de l’église du Mali en particulier et du monde en général. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, avait déjà exprimé son soutien au nouveau cardinal à travers un message au lendemain de sa nomination le 21 mai dernier.

Pour le chef de l’Etat, cette nomination est un honneur pour toute l’église catholique d’Afrique mais plus encore pour l’église catholique du Mali. Son éminence le cardinal Jean Zerbo a fait des bénédictions pour le pays tout entier. Il a prié pour le retour de la paix, de la cohésion, de la solidarité et la réconciliation dans notre pays et dans le monde. Rappelons que Monseigneur Jean Zerbo a été nommé cardinal le 21 mai dernier avec quatre autres évêques. Il sera élevé à la pourpre cardinalice le 28 juin prochain au Vatican à la veille des fêtes de saint Pierre et Paul. Jean Zerbo va représenter le Mali auprès de la plus haute autorité de l’église catholique. En effet, un cardinal est un haut dignitaire de l’église catholique choisi par le Pape et chargé de l’assister. Il fait partie du sacré collège.

Anne-Marie KÉITA