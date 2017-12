La récente sortie du Secrétaire Général du parti présidentiel a été des plus fracassantes. A priori , il pourrait s’agir d’une crainte masquée étant donné que Moussa Sinko Coulibaly connait bien la famille politique de l’actuelle ministre des transports.

S’il y a une actualité qui anime les débat au sujet de la succession d’IBK , c’est bien celle de la démission du Général Moussa Sinko Coulibaly .Et le moins qu’on puisse dire est que BaberGano s’est adjugé le droit de lancer un défi au général démissionnaire qui semble devenir un obstacle de taille au RPM.

Le secrétaire général du parti au pouvoir, non moins ministre des Transports, est allé jusqu’à qualifier d’ « officier felon » l’ancien conseiller d’Amadou Aya Sanogo. Les sorties médiatiques ça et là du désormais candidat au rendez vous de Koulouba 2018 ont selon toute évidence agacé Me BaberGano.

Pour lui , la démission du Général Sinko est une fuite en avant car, il aurait dû continuer de servir au sein des FAMAs. Le malaise au sein des forces armées n’est une surprise pour personne , en plus du péril sécuritaire qui a eu raison de Tieman Hubert alors à la défense. Plus loin , il y a la Minusma qui avouait à travers son 1er responsable être dépassée par la situation. Devant les parlementaires ,MahamatAnadif n’a pas été tendre avec le gouvernement et les groupes armés.

Face aux attaques répétées des députés et la dégradation de la situation sécuritaire au centre du pays, le Tchadien a dénoncé l’attitude de l’administration IBK qui n’a pas pris en compte les alertes de la Minusma depuis une année. Autant de facteurs qui militent en faveur d’une posture différente de Moussa Sinko Coulibaly pour qu’il décide d’agir pour….le bonheur des Maliens.

Rappelant les fonctions occupées par ce dernier sous IBK, en plus de sa distinction par l’actuel patron de Koulouba, Me BaberGano y voit une ingratitude. « On ne crache pas sur la table du banquet après avoir fini de manger ! », a conseillé celui dont la famille politique, le RPM, a pourtant bénéficié des bonnes graves des amis de Moussa Sinko quand Kati régnait d’une main de fer aux destinées du pays. Au départ dans le FDR opposé au putsch du 22 Mars 2012, la formation du candidat Ibrahim Boubacar Keita a fini par changer de cap par un soutien discret aux putschistes qui a fini par se révéler au grand jour.

Cependant, en découdre avec quelqu’un qui a contribué à l’élection d’IBK , de surcroît servi dans son 1er gouvernement , c’est bien mettre à nu plusieurs affaires . On l’avait dit dans notre dernière parution l’arrivée de Sinko mettra à nu plusieurs non-dits de la transition. C’est donc clair que le divorce est médiatiquement consommé entre l’ex junte et le locataire de Koulouba.

Idrissa Keita

