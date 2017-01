Welcome! Log into your account

Ceux qui s’attaquent à IBK pour ternir son image en disant des choses extraordinaires, imaginaires doivent comprendre qu’il est le père de la Nation. Désormais, on n’acceptera plus que les oiseaux de mauvais augure continuent à dire de n’importe quoi sur président de la République. Avant d’ajouter qu’Inhala, le candidat du parti à l’élection présidentielle de 2018, le président Ibrahim Boubacar Keita sera réélu dans les règles de l’art, et que l’opposition va se chercher dans les fonds des urnes.

Dans ses propos liminaires, le président des tisserands, Dr Tréta, s’est basé sur la récente motion de censure contre le gouvernement à l’assemblée nationale, il dira qu’il est normal dans le fonctionnement des institutions de la république, que les députés interpellent les ministres pour les besoins quelconques. Il a qualifié cette motion de censure de campagne destructrice et méchante menée contre le président de la République Ibrahim Boubacar Keita. « Notre opposition est déstabilisatrice, putschiste, elle s’est installée dans la déstabilisation ; or s’il n’y a pas de stabilité des institutions, il n’y aura jamais la paix dans notre pays », a déclaré le président du RPM.

Les responsables du Rassemblement Pour le Mali (RPM) étaient face à la presse le jeudi dernier, pour échanger sur les sujets brulants de l’actualité, une tradition qu’ils ont établie depuis octobre dernier. La dite conférence était animée par le président du parti, Dr Bokary Tréta, qui avait à ses côtés, le secrétaire général du parti, M. Baber Gano et le secrétaire aux relations extérieures du Bureau politique national du parti des tisserands, Mamadou Camara, non moins ancien ministre. C’était dans la salle de conférence du Centre National du Patronat du Mali (CNPM).

