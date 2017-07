Après une longue période de silence, l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) se réveille. A travers un séminaire d’appropriation de la loi référendaire, tenu le 22 juillet à son siège, son 1er vice président, Bréhima Silimana a exprimé son soutien sans faille au projet de révision constitutionnelle.

Soupçonnée de jouer au trouble fête ces derniers temps, l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) clarifie sa position au sujet de la révision de la loi fondamentale. A travers un séminaire d’appropriation de la loi référendaire, le Conseil exécutif dudit parti a affirmé son engagement à réaliser le projet de révision constitutionnelle. A en croire son premier vice-président, Bréhima Silimana, la présente activité décidée souverainement par le Conseil exécutif du parti par sa position clairement affichée dans la mouvance présidentielle. Dont son ambition est de toujours œuvrer au renforcement de cette majorité dans la logique de donner au Président de la République les moyens de réaliser son ambitieux projet pour le bonheur des Maliens. Sans équivoque et sans murmures, la position de l’UDD est de soutenir le projet de révision de la loi fondamentale de notre pays pour l’adapter à l’évolution du monde, a indiqué Bréhima Silimana. Partant, il a exhorté les autorités du pays à la création des conditions pour permettre aux différents courants de s’exprimer sur la question et de départager par les urnes. «Tout en respectant la position et les avis de nos camarades politiques d’en face, l’UDD estime que les urnes doivent être les seuls lieux d’expression et de sanctions pour ceux qui contestent la pertinence d’une révision constitutionnelle. En tout cas, nous, nous voterons Oui», a déclaré le premier vice-président.

Sous forme de démenti, le président de séance martèlera que les mauvaises langues et les montages grotesques qui prêtent main-forte à une entreprise de sabotage et de manipulation ne sauront nullement les distraire. Car, a-t-il expliqué, à l’UDD, responsables et militants sont convaincus de la pertinence de la révision constitutionnelle et useront de tous les moyens légaux pour sa réussite. Avant de poursuivre que le parti restera mobilisé pour ce projet dont il est également porteur dans le cadre de sa participation à l’action gouvernementale. Pour l’atteinte de cet objectif, Silimana soulignera que le présent séminaire leur permettra de débattre du projet et de se mettre au même niveau de compréhension et d’argumentation. Ce, afin de pouvoir convaincre les militants à la base sur toute l’étendue du territoire et au-delà. En conclusion, il a exhorté les participants à plus d’assiduité tout au long de cette journée animée par d’éminents experts. A leurs contacts, chacun de vous pourra renforcer ses capacités, se donner les meilleurs moyens de participer au débat démocratique.

Oumar KONATE