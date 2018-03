Pour informer l’opinion nationale et internationale sur les mesures et les grandes décisions prises lors du conseil des ministres du mercredi 7 mars dernier, Amadou Koïta, Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Porte-parole du gouvernement et son homologue Arouna Modibo Touré, Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, ont animé, le mercredi dernier, la traditionnelle rencontre avec les médias.

Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, Arouna Modibo Touré a annoncé le lancement d’une application numérique, i-conseil. Pour lui, cette application permettra de tenir les conseils des ministres sans papier. A l’en croire, cette solution a des avantages très importants du point de vue économique, dans la gestion du temps et rend facile la recherche documentaire grâce à un système purement numérique. « Il faut aujourd’hui sortir du papier et aller vers le numérique », défend Arouna Modibo Touré avant de conclure que le gouvernement travaillera désormais avec des tablettes pour mieux sécuriser les données avec un système internet amélioré.

Comme autres informations phares, le ministre porte-parole du gouvernement a fait le point de la visite du Président turc et celle du ministre des affaires étrangères de l’Emirat Arabe Uni à Bamako.

Lors de cette rencontre avec la presse, le ministre Koïta a rassuré les uns et les autres sur la crise scolaire. « Les dispositions sont prises pour une année scolaire garantie », a-t-il rassuré.

B Camara

