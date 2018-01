A quelques encablures, de la présidentielle de 2018, le candidat de l’association Kayira a décidé de prendre les devants. Aussi en dépit de l’insécurité qui sévit dans le centre du pays, il a décidé de se rendre dans la ville de Mopti pour constater de visu le dur quotidien des populations. Avant de fouler le sol de la Venise il a été accueilli à Barbe par une foule impatiente Arrivé dans la ville le mardi, sa visite n’a pas été de tout repos. Il s’est rendu au gouvernorat pour prendre langue avec les autorités administratives le chef de l’exécutif régional en tête le général Sidi Alassane Touré. Avec ce dernier les questions sécuritaires et les élections à venir ont été abordées. Après avoir rencontré les autorités administratives de la région, il a rendu visite au bourgmestre de la ville Issa Kansaye. Au cours de la rencontre qui a eu lieu à l’hôtel de ville Hamadoun Touré comme le veut la coutume a salué le maire et ses conseillers pour l’accueil fraternel qui a été réservé à sa délégation et à lui-même. Au cours des échanges l’insécurité, la cherté de la vie, les élections générales à venir ont été les sujets qui ont passés au crible. Pour prouver qu’il est le candidat du peuple il a discuté avec les artisans de la région de Mopti. Ensuite il a organisé un grand meeting avec la population de Mopti pour s’enquérir des difficultés qui sont vécues au quotidien. IL a écouté avec une attention particulière les doléances des uns et des autres. Cette première visite a porté ses fruits.

La Rédaction

