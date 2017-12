Le samedi 9 décembre 2017 dernier à Hamadallaye ACI celui qui est désormais l’ex patron de l’UIT a dévoilé sa stratégie de campagne pour apporter un nouveau souffle au peuple malien au siège de son mouvement. Tout en reconnaissant la responsabilité de chacun dans la dégradation de la situation du pays Hamadoun Touré entend jouer carte sur table pour l’amélioration des conditions de vie des Maliens. L’homme a une expérience certaine car il a été conseiller spécial du président Paul Kagame, du président Idriss Deby, du président Patrick Talon, du premier Ministre malaisien Badawi.

Contrairement à ce que pensent certains je suis malien et j’ai travaillé pendant 5ans au Mali avant d’occuper des postes à l’international a lancé Dr Touré .Avant de dire que pour service rendu à la nation, il a été fait par le président Amadou Toumani Toure officier de l’ordre national. Hamadoun Touré a aussi été médaillé par le président Alpha Oumar Konaré. Sans pour autant rompre avec la patrie qui l’a vu naitre, il sera respectivement secrétaire général de l’Union International des Télécommunications et ensuite de SMART AFRICA. Ce sont ces sommes d’expériences qui ont incité le Dr Touré à être candidat.

Sinon il a reconnu qu’il n’est pas un homme politique. Il dit vouloir tenter l’expérience du pouvoir car la population a une autre image du politique. Son objectif pour la conquête de la colline du pouvoir est clair s’attaquer aux questions cruciales qui sont le domaine économique, sécuritaire et sociale. L’homme entend apporter une nouvelle vision par une nouvelle stratégie. Avant de souligner que nous sommes dans la même course pour le développement pour dire que même si l’argent vient d’ailleurs c’est aux africains de décider du chemin à suivre.

Pour lui on accompagne quelqu’un qui sait ce qu’il veut. Dans son bagage le Dr Touré a un ambitieux projet pour le Mali et l’Afrique l’accent sur le numérique. Aussi avec onze chefs d’Etat il a décidé d’un projet d’installation de tablette au Kenya et au Rwanda, de Smartphone en Egypte. Il s’agit pour les jeunes africains de concevoir des programmes.

Le Dr Touré n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour souligner que son ambition c’est de gagner c’est pourquoi il entend faire la politique autrement. « Je ne fais pas la politique pour un quelconque poste ministériel », a fait savoir le futur candidat. Et lui d’indiquer que son seul but c’est la bonne image du Mali. Pour cela il faut de la rigueur a-t-il martelé et cela passe par l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. L’emblème de l’Association qui doit soutenir Hamadoun Touré est le cheval compagnon de l’homme, le cheval blanc incarne la prospérité, le nouveau soleil qui doit se lever sur le Mali, Kayira le bonheur.

