La stratégie des premiers responsables de l’ADEMA-PASJ est bien connue. Il s’agit pour eux de jouer contre la montre, pour dépasser le délai fixé par la 15 eme Conférence Nationale en Mars 2017.  Cette conférence dans une de ses résolutions a exigé à ce que le choix du candidat se fasse une année avant la date des élections. Les membres du C.E, tous sont  entrain de regarder la couleur des yeux d’IBK plutôt que de défendre une candidature interne au sein du parti.

Chacun de ces responsables ont leur CV en poche. Ceux qui sont déjà dans le gouvernement n’ont pas le courage de franchir le Rubicon de la candidature interne. En Février 2017, nous nous sommes doutés du comportement des ministres ADEMA, du fait que nous avons senti de leur part des actes d’allégeance envers  IBK afin que le parti ne présente pas de candidat en 2018.

Egalement en Juillet 2016, lorsqu’il y a eu un remaniement gouvernemental, ces mêmes cadres ont pris une posture floue quant à une  candidature interne du parti. Même lorsque la retraite du Comité Exécutif du parti de fin Juillet 2017 a décidé encore de la candidature interne et qu’à la suite de cette décision, le président IBK a dit que cela ne l’effraie pas, parce que l’ADEMA avait son candidat en 2013. Pour IBK, cela ne lui a pas empêché d’être président de la République. Ce qu’il oublie, c’est qu’on ne se lave pas deux fois dans le même fleuve, car en 2013, le capitaine SANOGO était là pour appuyer, organiser et frauder en sa faveur. Ce dernier est en prison depuis plus de trois ans.  Les associations musulmanes auxquelles IBK attribue son élection sont plus que déçues par ses promesses non tenues.

Sa gouvernance à maintes fois reçue du plomb dans les ailes. Le peuple est déçu par sa mauvaise gouvernance et doute désormais de l’avenir du Mali. Si dans ces circonstances, un homme populaire, déterminé, et hautement politique comme Kalifa SANOGO décide avec quelques sections de lancer sa campagne de candidature à la candidature de l’ADEMA, cela devient une impérieuse nécessite face à l’histoire, car toutes les militantes et les militants n’ont pas vendu leurs âmes au diable pour des questions d’intérêt personnel. Kalifa SANOGO reste toujours le premier des abeilles à se mettre sur la ligne de départ, avec le soutien de quatre sections au départ. Selon des informations qui nous sont parvenus, plusieurs autres sections sont prêtes à emboiter le pas à ces quatre premières sections. Pour le moment nous allons taire leurs noms. Cette candidature aura l’avantage de se faire connaitre sur le terrain, d’organiser les militantes et les militants, de les motiver pour la reconquête du pouvoir en 2018. Si le destin des premiers responsables du Comité Exécutif de l’ADEMA-PASJ est forclos, celui de Kalifa SANOGO ne l’est pas.

Bon vent donc à Kalifa SANOGO, le soutien des militantes et militants ne fera pas défaut de Kidal à Kayes.

Ivette Guindo