Sollicité par nos soins pour un entretien, jeudi dernier, à la faveur d’une rencontre des partis politiques de la majorité présidentielle (CMP), l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie puis de l’Economie Numérique, de l’Information et de la Communication, Choguel Kokalla Maïga, s’est montré catégorique : « Je n’ai pas parlé depuis que j’ai quitté le gouvernement, il y a huit mois et, je ne parlerai pas, jure-t-il, avant 2018. » Faudra-t-il y voir une déclaration de candidature du Président du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) ? Rien n’est moins sûr, quand on sait que l’ancien patron de l’AMRTP est un habitué des élections présidentielles malgré des résultats souvent modestes. L’ancien porte-parole du gouvernement aura dans ce cas-là largement l’occasion de parler et d’entretenir ses compatriotes sur son projet politique.

Boniface Dembélé